Luciana Elbusto dio detalles de los políticos y futbolistas que le escribían tras la pericia a su teléfono: "¡Están asustados!"

"Es un informe preliminar, es una parte, todavía no terminaron todo. Esto fue ayer que ya habían detectado que de cuatro lugares diferentes habían ingresado al celular, como una especia de hackeo. Después empezaron a aparecer cualquier cosa y son gente que uno tiene que cuidar también y ver qué pasa. Me vaciaron hasta la cuenta del banco. Hubo movimientos y cosas", indicó la periodista.

Y sobre el contenido de su celular, confirmó que fue contactada por otras personas muy conocidas: "Lo que yo quería saber era qué estaba pasando porque hay muchas cosas privadas de la vida de uno.

En ese sentido, reconoció: "Uno habla con gente del deporte, de la política y vos no sabes de qué lado puede venir todo esto, que para mí siempre fue algo para Diego(Brancatelli)".

"Hay de todo: gente del espectáculo, la política, el deporte... Pero no voy a dar nombres, sí por el peso que tienen como figura alguno son más importantes que hasta Diego", detalló Luciana Elbusto sobre las conversaciones que mantuvo antes con otros famoso.

Y consultada si alguna de esas personas conocidas con las que mantuvo contacto le escribió tras estallar su romance oculto con Diego Brancatelli, aseguró picante: "Solo uno para ver cómo estaba o tantear terreno ¡Están asustados capaz! No sé si todos están casados, algunos si".

Luciana Elbusto se confesó este miércoles en Sálvese quien pueda (América TV) y dio detalles de su escandaloso affaire con Diego Brancatelli, quien está casado con la periodista Cecilia Insinga.

"Fue una decisión de los tres porque Diego no es de hablar. Los tres hablamos por teléfono. El primer día se negó todo completamente. Ceci agarró y me dijo 'yo sé que vos no filtraste esos chats'", contó Elbusto en el programa de Yanina Latorre.

"Ella al principio confió en vos y confió en él. Las mujeres son negadoras. Yo sé que ella te llamó y te trató de zorra", le comentó la conductora del ciclo. "Ese día no atendí. Me parecía que no tenía nada para decir. Yo no llamaría a la amante de mi marido, porque me parece que la culpa es de mi pareja", opinó Luciana.

Después, reflexionó: "Anoche tuve una conversación con mi familia, de hecho me dijeron 'te conocemos más ahora que lo que te conocíamos antes' porque no sabían nada de mi vida y todas estas cosas y fue liberador. Cuando yo tuve una relación con Matías Alé era salir a comer algo, yo pensaba 'puedo estar sentada comiendo algo con alguien y no me tengo que esconder'".

Acto seguido, Fede Popgold le consultó: "¿No estás enojada? Estuviste en las sombras diez años". "Yo lo elegí. Por eso, no quiero llorar más, porque yo salí a dar la cara. Lo ven mal ellos. Mi idea fue 'que se termine todo'. Ya está, pasó esto, sí, estuvimos mal. Le fallamos a Cecilia, que es una buena mujer", aseguró.