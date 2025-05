Peritaron el celular de Luciana Elbusto tras el chat filtrado con Brancatelli y hay temor: "Políticos y fútbol"

En este sentido, Juan Pablo Fioribello, abogado de Luciana, habló del tema y confirmó los resultados que arrojó la pericia al celular de la periodista.

"Pónganle el título que quieran a la relación, si fueron amigos, vecinos, amantes, socios o compañeros de trabajo, la cantidad de chats y fotos que pueden tener es enorme", precisó el letrado en el ciclo radial Calabró 1079 que conduce Marina Calabró.

Embed

Sobre el chat que se filtró en las redes entre Elbusto y Brancatelli, Fioribello confirmó que no es real: “Está adulterada una foto y eso ya está probado en el informe que no es así. Diego que el chat que encendió todo este revuelo es falso. Ahora la relación ellos mismos han hablado y se han hecho cargo".

Y amplió sobre el contenido que se encontraron los peritos que implica a otros personajes conocidos: “Hay mucha gente que va a estar bastante preocupada porque cuando se hace una pericia de este tipo, no se baja el chat con una persona, se baja el teléfono entero".

"Y los peritos de mi estudio han quedado un poco sorprendidos por muchos personajes mucho más conocidos que el señor Diego Brancatelli que han intentado o querido acercarse de alguna otra forma a Luciana, desde políticos, el presidente de un club de fútbol de los más importantes de Argentina. Me está escribiendo mucha gente en privado 'de parte de' por la pericia", continuó el abogado.

Y cerró aclarando que esa información se la dará a su clienta y ella dispondrá qué hará con esos datos: "Yo la pericia se la voy a dar a Luciana quien fue quien la encargó, el informe va a estar arriba de la mesa, después si ella quiere hacerla pública es un problema de ella y afrontará las consecuencias de esto".

Luciana Elbusto y Diego Brancatelli.jpg

"Le fallamos a Cecilia": Luciana Elbusto se confesó y contó la verdad sobre su affaire con Diego Brancatelli

Luciana Elbusto se confesó este miércoles en Sálvese quien pueda (América TV) y dio detalles de su escandaloso affaire con Diego Brancatelli, quien está casado con la periodista Cecilia Insinga.

"Fue una decisión de los tres porque Diego no es de hablar. Los tres hablamos por teléfono. El primer día se negó todo completamente. Ceci agarró y me dijo 'yo sé que vos no filtraste esos chats'", contó Elbusto en el programa de Yanina Latorre.

"Ella al principio confió en vos y confió en él. Las mujeres son negadoras. Yo sé que ella te llamó y te trató de zorra", le comentó la conductora del ciclo. "Ese día no atendí. Me parecía que no tenía nada para decir. Yo no llamaría a la amante de mi marido, porque me parece que la culpa es de mi pareja", opinó Luciana.

Después, reflexionó: "Anoche tuve una conversación con mi familia, de hecho me dijeron 'te conocemos más ahora que lo que te conocíamos antes' porque no sabían nada de mi vida y todas estas cosas y fue liberador. Cuando yo tuve una relación con Matías Alé era salir a comer algo, yo pensaba 'puedo estar sentada comiendo algo con alguien y no me tengo que esconder'".

Acto seguido, Fede Popgold le consultó: "¿No estás enojada? Estuviste en las sombras diez años". "Yo lo elegí. Por eso, no quiero llorar más, porque yo salí a dar la cara. Lo ven mal ellos. Mi idea fue 'que se termine todo'. Ya está, pasó esto, sí, estuvimos mal. Le fallamos a Cecilia, que es una buena mujer", aseguró.