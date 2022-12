Embed

Después de ver lo que ocurrió con la compra semanal en el debate de Gran Hermano, Analía Franchín lanzó un polémico desafortunado comentario sobre Ariel Ansaldo, que se mostro muy relajado en la pileta, pese a los errores que cometieron.

"Yo lo que no entiendo es para qué van a querer que se mueran de hambre, si se muere de hambre él que es el hipopótamo de Pumper", dijo la panelista para sorpresa de todos. "No para de comer, chicos", agregó.

El desubicado comentario de Analía Franchín hacia Ariel de Gran Hermano 2022

Luisito Zerda, ex Cuestión de Peso, cruzó a Analía Franchín

En una nota con PrimiciasYa, Luisito Zerda opinó sobre los dichos desacertados de Analía Franchín sobre el participante de Gran Hermano 2022.

"Es muy desafortunado. No hay debate. Decirle 'gordo hipopótamo' es lo peor que te puede pasar. Es una bajeza de parte de una comunicadora como es ella", afirmó el ex Cuestión de Peso.

Zerda señaló que le llamó la atención que todos en el piso tomaron con humor esa frase: "Todos los que estaban con ella lo tomaron como chiste y se rieron".

"A mí me tocó muy de cerca porque yo estoy peleando hace 10 años con la obesidad y sufrí discriminación. Es lamentable que un comunicador diga eso", añadió.

Al finalizar, Zerda sostuvo que le pareció raro que Santiago no hiciera ningún comentario. "Me extrañó que Santiago, siendo como es, no le haya dicho nada. Él debería haber tomado la posta. Los gordos somos personas, no somos animales. Comparar con un hipopótamo a un gordo no está bien", cerró.