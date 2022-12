El desubicado comentario de Analía Franchín hacia Ariel de Gran Hermano 2022: "Es el hipopótamo..."

"Yo lo que no entiendo es para qué van a querer que se mueran de hambre, si se muere de hambre él que es el hipopótamo de Pumper", dijo para sorpresa de todos sobre Ariel Ansaldo. "No para de comer, chicos", agregó.

El comentario no pasó desapercibido en las redes sociales, más allá de que sus compañeros de panel hayan querido desviar la atención para otro lado, y las opiniones en su contra no tardaron en llegar.

"'Ariel es un hipopótamo' Está gente es la misma que mata a los participantes haciéndose los moralistas? mmmmm", "Analia Franchin diciendo que Ariel es un hipopótamo y Ceferino dice que quiere hacer dieta, ES REAL ESTO?" y "Repudio total a Analia Franchin y a todo el panel de GH que no frenaron ni corrigieron la barbaridad que dijo sobre Ariel", fueron algunos de los comentarios.

Ariel lanzó una fuerte acusación contra Alfa en Gran Hermano 2022: "Le metiste los dedos en la boca"

Hace pocos días, Ariel Ansaldo ingresó a la casa de Gran Hermano 2022. "Quiero entrar a la casa para hacer reír a la gente y dejar de correr atrás de la guita", afirmó en la presentación, antes de entrar al reality.

Desde el primer minuto, el hombre de Berazategui, se mostró muy compinche con Walter Alfa Santiago. De hecho, Santiago del Moro lo bautizó "Beta", en referencia al apodo del más veterano del juego.

Sin embargo, la buena onda entre ellos duró poco. En las últimas horas, Ariel tuvo una fuerte discusión con su compañero en la casa de Gran Hermano 2022.

En un video que viralizó en las redes, se ve a Alfa dirigiéndose a Ariel, muy enojado: "Cuando yo juego con alguien no me gusta que se meta nadie. Clarito. Te lo digo así. Yo estaba jugando con Camila, vos no podés ponerte en abogado".

Sin vueltas, el nuevo integrante del reality le respondió: "Estaba durmiendo, ¡le metiste los dedos en la boca!".