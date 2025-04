Marcela Tauro lanzó una bomba sobre la separación de Javier Milei y Yuyito González: "Está celosa"

Luego, Tauro detalló: “No habría tercera en discordia porque el Presidente no estaría saliendo sino que sería amigo de alguien, de una señorita”.

Y siguió: “Lo que me llegó es que Amalia está celosa, habría estado celosa en esta última semana y se habría comunicado con esta señorita y no la atendió, pero ella le habría dejado a la señorita unos audios”.

“Esa señorita no está saliendo con él, es amiga y ha hecho posteos dedicados... que si vos no sabés la historia decís ‘¿a quién se los dedica?’”, explicó la periodista.

Acto seguido, Tauro leyó algunas de las publicaciones de la supuesta amiga de Milei: “Dice: ‘el audio y las llamadas son las huellas que dejás’, ‘hace siete meses estaba de vacaciones visitando a mi hermano en Capri, qué ganas de estar ahí lejos de la berretada local’”.

“’Las mallas se lucen en la pileta o en el mar, se supone’”, continuó leyendo la panelista. “Y dijo ‘cuánto más me atacan, más me fortalecen’, no sé por qué se siente atacada: ‘tus amenazas me hacen cosquillas, igual es de mal gusto para tu comunidad, tan santita que sos’”, agregó Tauro.

Marcela Tauro cruzó a Lizy Tagliani tras ver su descargo en LAM: "Lo mío es verdad"

Este viernes en Intrusos (América TV) repasaron el descargo que anoche Lizy Tagliani hizo en LAM sobre las graves acusaciones que Viviana Canosa hizo de ella, donde una vez negó todo de lo que se la acusa, y de alguna manera se refirió al episodio que la distanció de Marcela Tauro.

Aunque sin nombrarla, Lizy minimizó en la comunicación telefónica con Ángel de Brito el mensaje enviado a la entonces pareja de Tauro, cuando ambas eran compañeras de trabajo, tildándolo de una "pelotudez".

Así, tras ver las declaraciones de Lizy mientras repasaban en el ciclo de América la situación actual, Marcela Tauro no dejó pasar las palabras de su examiga.

"Esperá porque me involucra en algo que pasaron. Lo mío es verdad. Lo mío es verdad, solamente eso voy a decir", le aseguró a Adrián Pallares. Y agregó: "ahí dijo 'involucra a una persona con la que yo había trabajado... entonces por eso".

Fue entonces que Pallares le consultó si Lizy le había reconocido el mensaje a quien entonces era su pareja, pero Marcela Tauro se limitó a hacer ese escueto descargo y pidió "dejarlo ahí". "Hay mucha gente que lo sabe, no solamente yo", sentenció.