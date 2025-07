Mercedes Oviedo recibió crueles mensajes tras ser señalada como una de las amantes de Nico Vázquez

De esta manera, los seguidores tanto de Gimena Accardi como de Nico Vázquez dispararon letales contra Mercedes en su propio perfil de Instagram. Así puede verse en su más reciente publicación de hace apenas tres días, donde la llaman "la nueva Tatiana" que le habría robado el marido a su colega, a pesar de que Oviedo ya aclaró que con el protagonista de Rocky sólo la une una buena amistad y actualmente el trabajo arriba del escenario.

"¿Vos tomaste curso con la Nipona Suárez?”; “La China se fue a Turquía, y quedó su reemplazo”; “La nueva Tatiana... Team Gime”; “Una familia que te cargaste por Tatiana”; “Vas a ser muy odiada porque Gime es un ángel”; “Una falta de respeto lo que hiciste”; “No le llegas ni a los tobillos a Accardi”, son algunos de los comentarios que pueden leerse en el feed de la actriz, motivo por el cual se encuentra angustiada ante tanto hate gratuito.

Mercedes Oviedo rompió el silencio sobre su vínculo con Nico Vázquez: “No hice…”

Tras la confirmación de la separación entre Nicolás Vázquez y Gimena Accardi luego de 18 años juntos, surgieron fuertes rumores de terceros en discordia que sacudieron las redes y el ambiente artístico. Mientras a Accardi se la vinculó con Andrés Gil, compañero de elenco en la obra que protagoniza, el nombre de Mercedes Oviedo comenzó a sonar con fuerza como supuesta nueva pareja del actor.

En medio del revuelo, la actriz rompió el silencio en diálogo con Puro Show (El Trece) y expresó su enojo y angustia por el tratamiento mediático del tema: “Mi familia y mis íntimos me conocen, así que no hizo falta aclarar nada. Lamento mucho esta situación y odio estar en todos lados porque soy muy tranquila y no abro las puertas de mi vida”.

Oviedo aseguró no estar acostumbrada a la exposición mediática, mucho menos en medio de una polémica sentimental: “Estoy angustiada porque no estoy acostumbrada a esto. No me gusta y siempre huí de este tipo de cosas”. Además, se mostró molesta con ciertos medios que sacaron a relucir su vida privada y hasta mencionaron a su expareja y a su hijo: “Es una falta de respeto”.

Sobre su vínculo con Nicolás Vázquez —con quien comparte escenario en el musical Rocky—, fue contundente: “Tengo una linda amistad con Nico y no voy a cambiar mi actitud por rumores. Soy demostrativa, y si le quiero dar un abrazo a un amigo o una amiga, lo voy a hacer. No tengo nada que esconder”.

En cuanto al supuesto romance con el actor, la actriz fue clara y directa: “Bailé con un compañero de trabajo, no hice nada malo. No tengo culpa porque con Nico no pasó nada. No tengo nada más que decir que esto. Es una falta de respeto. No es un momento grato para mí”.

Finalmente, Mercedes Oviedo reveló que habló con Gimena Accardi tras los rumores, y se mostró empática con ambos actores: “Es una separación de dos personas, de una pareja de muchos años, estable y querida en el medio. Es algo triste para ellos. Soy incondicional para lo que necesiten. Esto que se arma alrededor es feo para todos”.