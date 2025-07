Sorpresa total en la familia de Alexis Mac Allister: ¡Hay otro embarazo!

Embed

Y agregó: "De esta forma además de convertirse en abuelo por parte de Alexis lo será por parte de esta joven abogada que supo tener una dura historia familiar, ¿habrá llamado para felicitarla?".

Cabe recordar que Abril se trata de una hija extramatriomonial del padre de Alexis y Kevin y ninguno de los dos futbolistas mantendría contacto con ella. Alexis, Kevin y Francis son hijos de Carlos y Silvina Riela, quien contó en primera persona cómo el propio ex jugador que le contó que estaba esperando un hijo extramatrimonial cuando estaba embarazada.

"Nosotros vivimos una hija extramatrimonial que Javier tuvo con otra chica yo casi estaba embarazada de Kevin, mi segundo hijo. La verdad es que bueno, primero habla bien de él vino y me lo dijo, no me enteré por ningún lado. Vino así, de frente. Super valorable. Me dolió, obvio, lloré, hice terapia, hice un montón de cosas y más embarazada. Pero la realidad es que uno tiene que enfrentar eso y decidir en pos también de lo que quiere con esa persona. Si te sigue queriendo, por qué paso eso... entonces bueno, es duro, pero también hay que valorar como se comportan las partes", comentaba Silvina en una nota con Socios del espectáculo en 2024 al recordar cuando Carlos Mac Allister le contó de la hija extramatrimonial que tenía.

abril mac allister embarazada hermana de alexis y kevin

El video con el anuncio más especial de Ailén Cova y Alexis Mac Allister

A mediados de marzo en el programa LAM (América Tv), Ángel de Brito confirmó la noticia más feliz para Ailén Cova y Alexis Mac Allister: están embarazados luego de la polémica que generó el inicio de la relación por la escandalosa separación del futbtolista de Camila Mayan.

"Alexis Mac Allister va a ser papá por primera vez. ¡Felicitaciones para los dos! Ailén está en el tercer mes de embarazo. Hoy terminaron de decir a su familia y sus seres queridos", indicó el conductor.

Luego, desde sus redes sociales, el futbolista del Liverpool de Inglaterra y la Selección Argentina y su pareja revelaron cuál será el sexo del bebé: es una nena.

Los novios compartieron un emotivo video en sus respectivas cuentas de Instagram y mostraron distintas imágenes de esta dulce y especial etapa que transitan.

Una de las primeras que se puede ver en el clip fue cuando el futbolista le mostró a su novia que la prueba de embarazo había dado positivo.

"¡¡Qué notición, Ailu!! ¡¡Muchas felicidades!! Que sean muy felices"; "¡¡Muero de amor!!"; "Un bebé de un gran amor"; "Los amo, se merecen lo mejor" y ¡¡La mejor noticia del mundo!!", fueron algunos de los comentarios que recibió el emocionante posteo.