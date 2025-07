El estremecedor video que protagoniza Ricardo Darín por el acto del nuevo aniversario del atentado a la AMIA

El acto está programado para el viernes 18 de julio a las 9:30 en Pasteur 633, en la misma hora y lugar donde ocurrió el horror. Y sí, 31 no es un número redondo, como bien remarca Darín, pero eso no le quita significado. “Eso no cambia nada. No es un aniversario de casamiento, como los que se dejaron de celebrar cuando explotó la bomba, ni el cumpleaños de un hijo, como los que pasaron de festejarse a recordarse”, expresa el actor de El Eternauta en el video, al hacer referencia al atentado contra la sede de AMIA.