Moria Casán volvió a criticar duramente a Susana Giménez: "Está en un retiro impositivo"

Moria reflexionó sobre ser catalogada al mismo nivel que Mirtha Legrand y Susana Giménez: "Las tres divas del espectáculo con las otras dos señoras que hacían años que estaban y yo recién entraba, me lo puso el periodismo".

"Susana Giménez la lado tuyo es un señora muy conservadora", agregó Catalina Dlugi, ante lo que la jurado del Bailando 2023 (América TV) se refirió picantísima a la estrella del canal de las pelotas y sus opiniones sobre las fuertes cargas impositivas que hay en la Argentina, por lo cual reside en Uruguay.

"Yo creo que Susana ahora está como en un retiro espiritual o retiro, ¿cómo se llama?... No es una perseguida política, es una escapada de impuestos. Está en un retiro impositivo Susana", dijo Moria.

En relación a Mirtha, Casán señaló con cariño: "Dentro de sus 96 años, es una diosa. Hay que tener ganas y capacidad (de seguir trabajando)".

Moria Casán 1.jpg

Las duras palabras de Susana Giménez al hablar de su relación con Moria Casán

En LAM (América), el conductor Ángel de Brito tuvo un mano a mano nada más y nada menos que Susana Giménez, y parece que la actriz aprovechó para sacar algunos trapitos al sol.

Sucede que durante un repaso de lo que fueron las grandes figuras que trabajaron con Susana, apareció el nombre de Moria Casán y la actriz no pudo evitar exponer ciertas cuestiones de su relación.

“Moria después se peleó conmigo no sé, no hacía nada más que hablar mal de mi. No entiendo por qué pero bueno, ya se le pasará o no, me da igual”, deslizó.

En eso Ángel intentó calmar las aguas y sumó: “Va y viene esa relación, porque la has llevado un montón de veces al programa. Igual vos no contestas en general…”.

“No contestó porque a mi las discusiones me parecen un plomo. No ganas nada y las peleas son ridículas. Me acuerdo solamente las cosas que hicimos juntas y lo bien que lo pasaba en el trabajo”, sostuvo Susana y decidió cerrar el tema.