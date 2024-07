Las fotos de la primera producción de Cata y Agostina de Gran Hermano para Divas Play

WhatsApp Image 2024-07-26 at 15.53.32 (1).jpeg

Después de ella, otras hermanitas se animaron a sacarse la ropa y mostrar todo en Divas Play, como fue el caso de Agostina Spinelli e Isabel Denegri, que lucieron su costado más hot.

En las últimas horas se conocieron fotos de la producción que hicieron juntas Cata y Agos para esa plataforma. ¿El resultado? Contenido explosivo de dos verdaderas diosas.

Gracias a ese sitio, la médica y la policía consiguieron un contrato en dólares y una exposición a nivel internacional.

¡No se guardó nada! Catalina Gorostidi volvió a estallar contra Furia: "Es desubicada y flashera"

En LAM (América TV), la exparticipante de Gran Hermano (Telefe), Catalina Gorostidi, volvió a apuntar contra Juliana 'Furia' Scaglione y la tildó de "irrespetuosa, desubicada y flashera".

"A mí siempre el tiempo me da la razón y llegó mi momento. Inflaron un personaje que ya no se pudo controlar. Todos salimos de Gran Hermano, ella fue la gran protagonista. Inflaron a un personaje, maleducado, agresivo, ya está. El juego terminó hace rato", aseguró la influencer.

"Se pensó que iba a tener mil millones de propuestas de trabajo... o sea, podés hacer lo que vos quieras que igual te van a llamar. No, acá hay que respetar a la gente que labura hace un montón de años. Ella es una persona como yo que salió de un reality y si te querés mantener en los medios tenés que ser respetuosa, tenés que tratar bien a la gente, creo que se les fue de las manos", opinó.

Y remarcó: "El tiempo me terminó dando la razón de lo irrespetuosa, lo desubicada y lo flashera que es. Porque salió sexta y siguió diciendo lo de fraude. Ni siquiera fue agradecida con Telefe, que fue quien le dio la fama".

Por último, dijo de su archienemiga: "Por algo la rajan de todos lados, por algo no está en ningún lado. Yo de Gran Hermano, más allá de la experiencia, me llevo el cariño de un montón de gente y ella no".