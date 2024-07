Zoe Bogach reveló qué pasó con el auto que ganó en Gran Hermano y Laura Ubfal la liquidó

Así lo reveló la propia Zoe en Se picó (República Z). “Preguntan acá en el chat si ya te dieron el auto que te ganaste”, consultó Flor Cabrera en el streaming, y Bogach respondió, tímida pero completamente sincera, ante el asombro de todos: “No, no me dieron el auto. Pero bueno, viste cómo es... hay como un atraso en todo”.

En tanto, el conductor del streaming y productor de Telefe Gastón Trezeguet intentó justificar al canal. “Es que los autos, más allá del canal, no te los entregan de toque”, aseguró al tiempo que Zoe asintió, agregando: “Yo llamé para que me dejaran ir a un programa y me contestaron ‘Ah no sé gordi, yo estoy de vacaciones’”.

Asimismo, este no fue el único momento incómodo de Zoe. Porque cuando visitó La jaula de la moda el lunes pasado, admitió frente al Pollo Álvarez no saber quién es Catherine Fulop porque "no ve televisión", y si bien prometió interiorizarse sobre los personajes televisivos, Laura Ubfal la liquidó.

Indignada, la periodista y fanática de Furia disparó filosa: “Yo no viví en la época de San Martín y lo conozco”, a lo que Locho Loccisano intentó defender a la exhermanita aduciendo a que esta generación no mira tv, pero Ubfal se despachó con una catarata de retos hacia Bogach.

Una vez eliminada de la casa de Gran Hermano, Zoe Bogach se alejó un poco de los medios pero este lunes volvió a aparecer en televisión en el ciclo La jaula de la moda, Ciudad Magazine.

Lo cierto es que la joven de Recoleta sorprendió a todos al confesar que no sabe quién es Catherine Fulop, cuando en el programa se analizaban los looks en la boda de Oriana Sabatini y Paulo Dybala.

En un momento de la charla, el conductor Joaquín 'el Pollo' Álvarez le preguntó a la invitada qué opinaba del make up elegido por la actriz venezolana para el importante evento, y ahí Zoe Bogach sorprendió con su respuesta.

“Me encanta, pero no la conozco”, dijo la ex Gran Hermano, a lo que el Pollo le repreguntó: “¿No te pasa que saliste de Gran Hermano y hay un montón de gente importante que te conoce y vos no conocés?”.

“Es que yo no miro tele, ahora tengo que mirar más”, dijo Zoe entre risas. “¿No sabés quién es Cathy Fulop?”, insistió el conductor. A lo que la joven comentó: "No, te juro que no".

“Ah, bueno… No importa, no importa”, siguió el conductor el tema. Y luego Zoe sí dejó en claro que sí conocía quién es Oriana Sabatini.