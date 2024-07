Se viralizó un video que puso en duda la veracidad de Survivor Expedición Robinson

Sin embargo, un usuario de X compartió imágenes donde se ve que detrás del conductor Marley pasa una moto. "Me encanta el programa de Telefe por el simple hecho que dicen que están en una isla lejos de todo y por atrás pasan autos, motos y hasta gente caminando. Y la de cortes que debe tener", escribió el internauta que subió el video.

Acto seguido, los seguidores del reality no tardaron en comentar el video y aniquilaron al programa: "No sabés la de tráfico que hay en el Amazonas"; "La isla más concurrida de la historia"; "No entendiste nada. Los monos están motorizados"; "Es lo que hay" y "Qué papelón", entre otros.

Otros fanáticos también intervinieron en la discusión y señalaron que ese vehículo podría llegar a ser de la producción del reality.

¡Con el corazón roto! La angustia de Baltasar al ver que Martina lo rechazó en Survivor Expedición Robinson

En Survivor Expedición Robinson (Telefe), el participante Baltasar López quedó devastado luego de que Martina Musillo lo rechazara. "Le doy asco", aseguró el joven dolido.

Durante una conversación con Mauro Guarnieri, Baltasar le contó: "Nunca me preguntó ni cómo estás". "Sí, yo veo que sos re atento con ella", le respondió el jugador más grande.

En la entrevista, Martina habló del 'shippeo' que hubo con Baltasar: "Se creó un shippeo, por así decirlo, entre nosotros dos, por ser los más chicos, por ser los dos rubiecitos, nos llevamos muy bien por tener la misma onda. Nosotros mismos jodíamos y todos la seguían y se sumaron al ship".

"No es mi tipo de hombre, me gusta más como un amigo. Y por ahí... él, los primeros días, se enganchó un poquito más, lo intuyo por cómo me habló. Pero yo le frené el carro", subrayó.

"A mí no me dio un pico, nada. Imaginate que prefirió contar cómo fue su primera vez con lujo de detalles que pararse y darme un pico. O sea, le doy asco", le comentó Baltasar a Mauro en el mar.

"Con Martina está todo bien, pero hasta ahí. Está cada uno en su mundo. Yo me mentalicé más en la competencia", dijo Baltasar a cámara.