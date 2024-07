La mamá de la hermana de Alexis Mac Allister reveló que recibió fuertes amenazas contra su vida.

“¿Que te iba a hacer desaparecer? ¿Es capaz de hacer algo contra tu vida?”, retrucó el periodista Matías Vázquez. “Claro, NN, desaparecer, cuando yo estaba embarazada. Estoy segura que puede hacerme algo, ya no confío más en èl”, contestó ella.

El notero reiteró: “¿Te pidió que abortaras?”. “Sí, me quiso hacer cosas para que aborte. Quiero que pague por todo lo que me hizo”, respondió Patricia.

En el ida y vuelta con el programa de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, la mamá de Abril, la hija extramatrimonial de Carlos Mac Allister, recordó cómo fue la dura infancia de la niña lejos de su padre.

Embed

“Abril, la hija que tuviste con Carlos Mac Allister ¿tuvo el apoyo de su papá?”, quiso saber Matías Vázquez y ella contestó: “No, para nada, yo la crie sola a mi hija durante 25 años”.

Y concluyó: “Ella no me habla porque no le gusta esto, es más, me mandó una carta documento para que no la nombre. Ella tendría que ponerse en mi lugar por todo lo que yo pasé cuando ella era chiquita".

La mamá de Alexis Mac Allister lanzó explosivas declaraciones sobre Camila Mayán y Ailén Cova

En medio del fervor por el triunfo de la Selección en la Copa América 2024, en una nota con Socios del espectáculo (El Trece), Silvina Riel, la mamá de Alexis Mac Allister, realizó declaraciones polémicas sobre Camila Mayán y Ailén Cova.

La mamá del jugador se refirió al escándalo que se desató cuando Alexis empezó a salir con Ailén con una frase categórica: "A veces sabemos que hay que hacer silencio para que ciertas cosas se descompriman", dijo en diálogo con el panelista Matías Vázquez.

Embed

Silvina deslizó que el vínculo de su hijo con Mayán no tenía retorno. "Nosotros no éramos ajenos a que esto podía pasar. Lo llevamos muy bien, muy natural. Sabemos que hay cosas que hay que dejarlas rodar. No podemos hacer nada más (en relación a Mayán). Habla un poco de la otra persona (todo lo que dijo) y creo que uno conoce a las personas cuando se van", sostuvo.

Además, señaló que la panelista de Patria y Familia (Luzu Tv) no actuó de buena manera tras la ruptura: "Todos hemos sido dejados alguna vez y sabemos lo que significa. Las personas para mí no son descartables. Me afecta que haya cosas inventadas y se cambiaran fechas. Nos duele el resentimiento".

Al finalizar, Silvina fue contundente cuando le preguntaron si le gustaría que Alexis y Ailén la conviertan en abuela. "Son chicos, todavía no llegaron a los treinta", sentenció.