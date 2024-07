Julieta Prandi habló de la convivencia con el hijo mayor de Emanuel Ortega y se mostró orgullosa

Es por eso, que tras una charla entre los padres, decidieron que lo mejor sería que Bautista viva un tiempo con su papá, lo cual también lo acercó mucho más a Julieta.

Por su parte, ella se mostró a gusto con la idea y manifestó: “Está compartiendo tiempo con su papá en el estudio de grabación, está haciendo cosas laborales con él. Está bueno que desde ese lugar aprenda y crezca”.

Cabe destacar, que ambos mantienen una buena relación, ya que hace en una ocasión Bautista habló con Revista Gente y confesó: "La quiero mucho y lo sabe. Le hizo muy bien a mi papá. Yo lo noto muy contento. Tengo una muy linda relación también con sus hijos".

La palabra de Julieta Prandi tras sufrir un grave un accidente: "Quiero aclarar que..."

La modelo y conductora Julieta Prandi llevó tranquilidad a sus seguidores luego de la preocupación que se generó al trascender la noticia de que tuvo un fuerte accidente automovilístico.

"Fue en Capital, en la bajada de Sarmiento y Lugones. Me dicen que fue un choque muy fuerte, el auto quedó destruido y el personal del SAME la trasladó inmediatamente al Hospital Fernández", detallaron en A la Tarde (América).

Por su parte, Julieta realizó una historia en su cuenta de Instagram y habló en primera persona acerca de lo sucedido, y detallando cuestiones sobre su salud.

"Debido a los trascendidos desmedidos, que desconozco como llegaron a tanto, quiero aclarar que estoy perfectamente bien y en mi casa", comenzó escribiendo.

Y concluyó: "No estoy internada. Si, me chocaron esta mañana y el SAME, por protocolo, me trasladó a mi y a la otra parte al Fernández para realizarnos controles. Sobre todo, por la mujer que me chocó que se llevó la peor parte. Muchas gracias".