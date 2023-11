Las imágenes de Susana Giménez rumbo a Miami para los Martín Fierro Latino: todos los detalles

Susana Giménez rumbo a Miami

Dentro de lo que es su agenda, luego de las mini vacaciones, Susana regresará para instalarse y ya concentrarse completamente en la temporada de verano.

Siempre manteniendo su estilo impecable, la conductora optó por un look cómodo con zapatillas deportivas y una calzas que hacían juego con su camisa en tonalidades negras y blancas.

Susana Giménez rumbo a Miami

Las duras palabras de Susana Giménez al hablar de su relación con Moria Casán

Este martes en LAM (América), el conductor Ángel de Brito tuvo un mano a mano nada más y nada menos que Susana Giménez, y parece que la actriz aprovechó para sacar algunos trapitos al sol.

Sucede que durante un repaso de lo que fueron las grandes figuras que trabajaron con Susana, apareció el nombre de Moria Casán y la actriz no pudo evitar exponer ciertas cuestiones de su relación.

“Moria después se peleó conmigo no se, no hacía nada más que hablar mal de mi. No entiendo por qué pero bueno, ya se le pasará o no, me da igual”, deslizó.

En eso Ángel intentó calmar las aguas y sumó: “Va y viene esa relación, porque la has llevado un montón de veces al programa. Igual vos no contestas en general…”.

“No contestó porque a mi las discusiones me parecen un plomo. No ganas nada y las peleas son ridículas. Me acuerdo solamente las cosas que hicimos juntas y lo bien que lo pasaba en el trabajo”, sostuvo Susana y decidió cerrar el tema.