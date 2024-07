En medio del conflicto con su pareja, Morena Rial le dedicó un sentido mensaje a su bebé

Así las cosas, en las últimas horas la mediática se realizó una nueva ecografía y decidió mostrarla como suele hacerlo en sus historias de Instagram. Sin embargo, esta vez agregó un mensaje especial en referencia a todo lo que está ocurriendo en su vida.

“A pesar de todo nosotros siempre te vamos a priorizar bebé, por vos todo. Te amamos amor de nuestra vida. Ya pasa todo esto. Contigo me muero, contigo revivo”, escribió la hija del periodista Jorge.

Cabe recordar, que en la última nota que dio para LAM (América), Morena aclaró: “Con Matías tenemos una relación estable. Todas las parejas pelean. Obviamente puede haber gritos... Yo no quise ir a hacer la denuncia… Fue una pelea del momento".

Instalada en Córdoba y mientras espera la llegada de su segundo hijo en los próximos meses, en las últimas horas Morena Rial habló con LAM (América TV) sobre la furibunda pelea que mantuvo con su novio y padre del bebé que espera, Matías Ogas, por la que precisamente el boxeador recibió una denuncia por violencia de género.

Allí, la hija de Jorge Rial dejó en claro que ella no fue quien denunció a su pareja, sino que la policía actuó de oficio al recibir la llamada de una vecina.

“Con Matías tenemos una relación estable. Todas las parejas pelean. Obviamente puede haber gritos... Yo no quise ir a hacer la denuncia… Fue una pelea del momento. No me pegó una piña en el ojo ni me fisuró la mano”, aseguró Morena.

En tanto, sobre la actual relación con Jorge Rial, Morena confió: “Tengo diálogo con mi papá. Él está preocupado. Es mucho lo que hablan, lo que dicen”, confirmando así estar en permanente contacto con él.

No obstante, la hija de Rial reconoció que las cosas no están resultándole sencillas con su padre. “Estamos en otra provincia, a 700 kilómetros y estoy embarazada. No está siendo fácil”, confesó y expresó sus deseos de recomponer del todo el vínculo con el periodista. “Es algo que va a ser pasajero, como todo. Va a pasar en algún momento”, concluyó Morena.