Alfa explotó indignado tras la filtración al aire de una fuerte denuncia en su contra

Este viernes en Se Picó, el programa de Gastón Trezeguet, pasaron al aire un audio, en el cual una persona se refería a la fuerte acusación de Mariano de la Canal.

Muy molesto, Alfa se sacó al aire con sus compañeros y la producción del ciclo. "No no me gusta. Hay que chequear cuando pasan un audio al aire", exclamó el hombre de Tigre, sacado.

"60 años tengo y nunca me quedé con la palta de nadie. Al contrario, hay gente que me debe guita a mí y no digo nada", agregó, furioso.

A los pocos minutos, pasaron un video de Isabel Denegri cocinando, mientras eso ocurría, Alfa continuaba enojado. "Tienen que chequear los audios", repetía. "¡Se está escuchando al aire!", le advirtió el conductor y el ex GH se llamó a silencio.

Alfa llevará a la Justicia a Marisol, la novia de Martín Ku de Gran Hermano: el motivo

Walter Alfa Santiago lanzó una frase dura sobre Martín Ku, participante de Gran Hermano. El hombre de Tigre calificó al Chino "el gran perdedor" del reality de Telefe.

Marisol, la novia del muchacho, le contestó. “Mira si a Martín le va a molestar lo que diga un hombre que en su temporada le quería mostrar su erección a una chica de 20 años. El gran perdedor, sos vos Alfa. Andá a seguir baboseándote con nenas más chicas que tu propia hija”, afirmó.

En una nota con Intrusos, Alfa se mostró molesto con los dichos de la novia de Marín. "Yo sólo di una opinión como televidente, para mí el Chino fue el gran perdedor de GH", señaló.

Y siguió: "Mirá, yo nunca me babosée con nadie, nunca, jamás. Salí con gente de mi edad, salí con gente mucho más chica y por algo estuvieron conmigo. Nunca hablé mal de nadie: ni de Gran Hermano, ni de afuera, ni de los panelistas. Nunca hablé mal de nadie que estuvo al lado mío".

Alfa remarcó que va a llevar a Marisol a la Justicia: "Yo soy muy amigo de Coty y el incidente de Gran Hermano fue un invento. Acusar a alguien de que le estás mostrando una erección a una mujer es un delito. Sos un abusador si hacés eso. Entonces, yo quiero que a esta chica la cite la Justicia para que presente las pruebas".

Por último, el ex GH enfatizó: "Yo al Chino cuando me lo crucé le dije que yo contra él no tenía absolutamente nada pero que, desgraciadamente, su novia le estaba haciendo mal. Quedó resentida, ella quería los cincuenta palos del premio y el Chino perdió".