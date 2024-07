Las fotos del especial festejo de los 50 años de Nazarena Vélez en Brasil junto a su familia

Desde su cuenta en Instagram, Nazarena Vélez mostró la intimidad de su festejo especial en las playas de Arraial do Cabo y se mostró feliz por su presente familiar y laboral.

"Cumpleaños 50 en Brasil con la familia. Mis 50. Y también el cumple de papá y mi amada Bianca. Gracias vida por tanto. Vamos por más", expresó la actriz en un posteo en redes.

La madre de Barbie, Gonzalo y Thiago mostró una serie de fotos del viaje que hizo con su pareja y su hijo menor donde se los ve muy felices disfrutando de unos días de relax total entre sol y mar.

Además, mostró una imagen del festejo de su papá con Bianca, hija de Jazmín Vélez, la hermana de Nazarena que murió en un accidente de tránsito en abril de 2010 con apenas 21 años.

Mirá las fotos del especial festejo de los 50 de Nazarena Vélez en las playas de Brasil.

El tremendo cruce a los gritos de Nazarena Vélez con Eliana Guercio: "En la guerra todo vale"

Inesperadamente, Nazarena Vélez y Eliana Guercio fueron las protagonistas de una inusitada pelea durante el aire de LAM (América TV), al recordar la antigua interna teatral entre ambas, donde los gritos y las chicanas se adueñaron de un desopilante momento televisivo.

Todo comenzó cuando Ángel de Brito quiso saber el motivo del viejo enfrentamiento entra ambas en sus épocas de chicas Sofovich, y Nazarena disparó firme:“Vos eras una soreta primero. Nunca fuiste muy amorosa, vos misma lo estás diciendo”.

“Ella tomaba partidos y era conchuda. Cuando yo fui a hacer un reemplazo de Flor de la V era muy difícil porque hacíamos el mismo personaje y me la hiciste parir como buena soreta. De repente no hacía cosas y me quedaba como ‘ayudame’. Tu actitud fue chota. En otra obra siguió siendo chota. Esa es mi percepción, siempre lo fuiste”, agregó Vélez con una verborragia, pareciera contenida desde hace años.

Ante semejante rosario, Guercio no se quedó callada y respondió claramente molesta: “Con ella sabía que me tenía que llevar bien. Un día ella cayó de culo. Yo obviamente te ignoro y no invierto más que eso, no es que me tomo el trabajo de hacerte pasar mal. Vos sí, que traías gente para que te aplauda a vos y me abuchee a mi. Yo no tuve esas actitudes con vos”.

Fue allí que luego de un picante ida y vuelta entre la angelita y la mujer de Chiquito Romero, Nazarena Vélez se sinceró por completo con Eliana Guercio disparando lapidaria: “En la guerra todo vale y bueno, yo te la devolví”.