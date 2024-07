Filosísimo mensaje de Wanda Nara tras separarse de Mauro Icardi: "Jamás voy a..."

"El sol está fuerte, y eso que uso mucho protector", lanzó insinuante la mediática en un posteo en Instagram, que incluso motivó la sorpresiva reacción de su ex, el futbolista Mauro Icardi.

Lo cierto es que parece que para la intérprete de Bad Bitch y O vicho vai pegar la separación ya es cosa juzgada y desde sus historias lanzó un letal mensaje que tendría como destinatario al padre de sus dos hijas.

La hermana de Zaira Nara decidió publicar un meme con una contundente frase con un emoji de la cara un guiño y otro con lentes de sol: “Jamás en mi pu… vida voy a volver a permitir que me hagan sentir que un día soy todo y al otro no soy nada”.

Todo parece indicar que esta vez no hay vuelta atrás en la fuerte crisis de Wanda con Mauro. En lo laboral, la mediática al regresar a la Argentina encarará su nuevo trabajo en televisión al frente de la nueva temporada de Bake Off en Telefe.

La inesperada reacción de Mauro Icardi al ver la foto hot de Wanda Nara

La empresaria Wanda Nara confirmó hace dos semanas su separación de Mauro Icardi tras más de una década juntos. “Decidí separarme, pero no dejaremos de ser familia con Mauro. Intentarlo mil veces más cuando hay amor tampoco fue un error”, había expresado la mediática en sus redes sociales.

“No me arrepiento de nada, le di a esa pareja los mejores años de mi vida, pero hoy me toca seguir sola. No hay culpables ni terceros en discordia, lo nuestro fue siempre más fuerte que lo exterior”, había agregado en su comunicado.

Ahora, la conductora, quien se encuentra de vacaciones con sus hijas Isabella y Francesca en Miami, Estados Unidos, subió una imagen suya casi al desnudo. "El sol está fuerte, y eso que uso mucho protector", escribió picante Nara en el epígrafe de la publicación.

Y lo que más llamó la atención fue la reacción de su ex, Mauro Icardi. El futbolista del Galatasaray replicó la imagen de Wanda en sus historias de Instagram. Además, a su posteo le agregó un GIF que dice “Ouch” junto al emoji del fuego.