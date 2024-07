Vicky Xipolitakis enfrentó las versiones de romance con el millonario Máximo Milito: su palabra

De acuerdo a la información que dio Pepe Ochoa, el supuesto romance habría empezado en el establo Haras Mil. “Lo conoció porque él le da clases de equitación. Comenzó dándole clases al hijo de ella, ella lo vio, empezaron a zoncear y se subió al caballo para que él le diera clases. Ahí arrancó el amor”, detalló el panelista.

Y sumó: “Ellos se muestran muy cariñosos adentro del club y afuera hacen como si nada. El tema es que están muy enganchados, están en un vínculo, pero cuando él confirmó el romance, puertas adentro, madre y padre dijeron ‘bajo ningún punto de vista nos gusta el perfil de esta chica’”.

Milito es abogado penalista, con diploma de honor en la UBA, hace equitación y conforma una exitosa dupla con su hermano. “Es uno de los número uno saltando a caballo en la Argentina”, señaló el integrante de LAM. Además, se dijo que su familia tiene una muy buena posición económica.

Embed - El romance de VICKY XIPOLITAKIS con un millonario

Vicky Xipolitakis exhibió su prenda íntima de la suerte y Vero Lozano se la probó: "A mí no me tapa tanto"

Vicky Xipolitakis debutó en 2012 como vedette en la obra Barbierísima y de ese proyecto todavía guarda una tanga color natural que usaba debajo del conchero y que se transformó en su prenda de "la suerte".

En Cortá por Lozano (Telefe), la modelo compartió con el resto del panel y la conductora la prenda interior. “Lavé la tanga pero no la pude usar nunca más porque se me estiró tanto que se me cae”, reveló Xipolitakis.

“Es muy especial para mí porque me acompañó en mis comienzos cuando debuté como vedette. Para mí era muy importante. Es la ‘tanga de la suerte’”, contó en el ciclo conducido por Vero Lozano.

“Cuando debuto como vedette esta tanga me la ponía abajo del conchero. Es la ‘tanga truquera’ que no se ve. Me daba tanta suerte que nunca nunca me la pude sacar”, aseguró.

Acto seguido, la presentadora se probó sobre su ropa la tanga de Xipolitakis. “Tiene la ‘chucha’ más chica que yo porque no me tapa tanto”, dijo Lozano entre risas.