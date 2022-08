Josefina Scaglione se presentará en La Tangente

“Salir a cantar mis canciones, a darles vida y fusionarlas con todas las herramientas que tengo. En mis canciones, en mi música, que compongo y produzco con amigos, trato de que confluyan todos mis colores, o mejor dicho, eso sucede a pesar mío. Es interesante, es un espacio en donde no hay una obra y un personaje que me contengan; las canciones son ese hilo conductor, lo que ellas me cuentan y el diálogo que entablamos. Es muy divertido para mí jugar con mis canciones desde mi actriz. Puedo ser todas las que soy. Siempre me preguntan, ¿preferís ser cantante o actriz? Bueno para mi no existe una sin la otra, y puedo decir que en mi universo sonoro, ellas dos se encuentran y la pasan muy bien” confiesa la intérprete que se define como una artista de diversas formas de expresión en constante búsqueda de lo vivo.