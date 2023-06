Miguel Mateos llevará sus canciones más emblemáticas al Luna Park en un formato sinfónico: cuándo y cómo conseguir las entradas

Este show surge de la celebración de sus 40 años de música, puntualmente de su inolvidable función en el legendario Teatro Colón a sala llena, en el mes de febrero de 2022. De esta manera Miguel cumplió su sueño de poder tocar en uno de los teatros líricos más importantes del mundo y ese concierto se convirtió en un hito en su carrera.

En el mes de septiembre visitará con este espectáculo las ciudades de: Mendoza, San Juan, Rosario y Córdoba.

Miguel Mateos, sobre el concierto sinfónico

-Miguel Mateos-

"El privilegio de haber grabado este show en el Teatro Colón de Buenos Aires. Habiendo alcanzado una cima trascendental en mi carrera. La desmesura tímbrica de una orquesta sinfónica. El pulso invencible de una banda de rock.Volver a reproducirlo ahora en un ámbito mayor sabiendo que la experiencia original fue alucinante", expresó Mateos sobre el concierto sinfónico.

Y completó : "He atravesado distintas tipologías en mi vida, el nihilista, el marxista, el aventurero, el apasionado, el rockero, son solo roles fijos de los que he tratado de despojarme.He estudiado música para desaprenderla y volverla a estudiar.Me he visto como una potencialidad como alguien que debía asumir su libertad y el riesgo.Y aquí estoy inmerso en el universo de las palabras y los sonidos, que me da conciencia de mí mismo, me convierte en pensante y sintiente, me transporta más allá del aquí y el ahora. 40 músicos en escena, en vivo, en tiempo real, como un disparo letal al metaverso”.

Próximamente, el referente del rock nacional estará editando su álbum “Mateos Sinfónico” por el sello Sony Music, que estará disponible en formato físico y digital.

GIRA 2023

Septiembre

Viernes 1 / Arena Maipú / Mendoza

Sábado 2 / Teatro del Bicentenario / San Juan

Viernes 15 / Teatro El Círculo / Rosario

Sábado 30 / Quality Arena / Córdoba

Octubre

Sábado 21 / Estadio Luna Park / Buenos Aires