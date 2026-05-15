Louis Tomlinson regresa a Argentina con su nueva gira internacional "How Did We Get Here"?

Con más de 4 mil millones de streams globales y un Récord Guinness por la mayor cantidad de tickets vendidos en un livestream de un artista masculino solista, Tomlinson llega al país tras haber encabezado los festivales más importantes y haber participado en hitos como la Fórmula 1 en Las Vegas (2025). Su gira "How Did We Get Here? World Tour" ya ha recorrido arenas y estadios en Europa y Norteamérica con más de 170 shows agotados, y ahora se prepara para desembarcar en Sudamérica, donde Argentina es definitivamente una parada fundamental para revivir la mística de su "Away From Home Festival". Además, anunció su paso por Australia para octubre de 2026 llegando a cada rincón y corazón del mundo.

El show en Buenos Aires es una oportunidad increíble para encontrarse con Louis en su nueva y mejor versión: una noche para vivir de cerca una experiencia potente y visceral que demuestra por qué es uno de los más grandes intérpretes de su generación y ha marcado a tantos fanáticos en todo el mundo.