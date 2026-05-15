Noche de renacimiento y psicodelia: Ca7riel & Paco Amoroso inauguraron el "Free Spirits World Tour"

A lo largo de más de 25 canciones distribuidas en cinco bloques, CA7RIEL & Paco Amoroso repasaron toda su discografía sin dejar nada afuera. Free Spirits fue el hilo conductor de la noche con temas como "No me sirve más", "Nada nuevo", "Goo Goo Ga Ga", "Vida loca", "Coca Cola" y "Lo quiero ya!", pero el público también cantó a pleno los clásicos de Papota —"Impostor", "Re forro", "Día del Amigo" — y los hits de Baño María como "Dumbai", "Baby gangsta", "El Único" y "La que puede".

El cierre fue, en todos los sentidos, una explosión. Tras la performance de Lo quiero ya! (donde todos los invitados bajaron a la pasarela del Movistar Arena para bailar y saltar con CA7RIEL), el dúo tocó un medley que repasó algunos de sus clásicos, para luego llegar a la erupción colectiva con "Beto's Horns", y cerrar con "Himno del Mediocre" para coronar la noche. 15.000 personas de pie, cantando hasta el último verso, reivindicando con toda la ironía posible el título más paradójico del pop argentino contemporáneo. Una despedida que, lejos de cerrar algo, dejó en claro que CA7RIELl & Paco Amoroso recién están empezando a escribir su capítulo más grande.