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Noche de renacimiento y psicodelia: Ca7riel & Paco Amoroso inauguraron el "Free Spirits World Tour"

Tras casi un año de espera, la dupla más disruptiva de la escena argentina regresó a Buenos Aires para presentar su nuevo material de estudio en un show performático que desafió los límites de lo convencional.

15 may 2026, 08:00
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Ca7riel & Paco Amoroso
Ca7riel & Paco Amoroso
Catriel y Paco x @irishsuarez - 052
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La espera terminó y el regreso fue, como se esperaba, una explosión de creatividad pura. CA7RIEL & Paco Amoroso volvieron a pisar el escenario del Movistar Arena para dar inicio al Free Spirits World Tour, marcando su retorno triunfal a casa tras casi un año de ausencia. En la primera de dos noches con entradas totalmente agotadas, el dúo presentó Free Spirits, su último trabajo de estudio.

Producido por DF Entertainment, el show sumergió a los 15.000 presentes en un viaje narrativo que exploró la travesía de nuestros personajes principales en el Free Spirits Wellness Center para volver a encontrarse consigo mismos. Con una atmósfera cinematográfica, la velada estuvo guiada por la inconfundible voz en off de Sting —colaborador de lujo en álbum que da nombre al tour–, cuya presencia etérea marcó el pulso de la jornada.

Pasadas las 21:30 horas, las luces se apagaron y el telón que cubría el escenario se cayó, dejando ver una estructura disruptiva y con desniveles que permitía que los músicos habiten distintas dimensiones del escenario, así como también una tribuna de personalidades argentinas como Walas, Martín Piroyansky, Joaquín Furriel, Maia Reficco, Coti, CHITA, Juliana Gattas, Anita B Queen -entre otros-, que acompañaron todo el show con bailes y cantos.

A lo largo de más de 25 canciones distribuidas en cinco bloques, CA7RIEL & Paco Amoroso repasaron toda su discografía sin dejar nada afuera. Free Spirits fue el hilo conductor de la noche con temas como "No me sirve más", "Nada nuevo", "Goo Goo Ga Ga", "Vida loca", "Coca Cola" y "Lo quiero ya!", pero el público también cantó a pleno los clásicos de Papota —"Impostor", "Re forro", "Día del Amigo" — y los hits de Baño María como "Dumbai", "Baby gangsta", "El Único" y "La que puede".

El cierre fue, en todos los sentidos, una explosión. Tras la performance de Lo quiero ya! (donde todos los invitados bajaron a la pasarela del Movistar Arena para bailar y saltar con CA7RIEL), el dúo tocó un medley que repasó algunos de sus clásicos, para luego llegar a la erupción colectiva con "Beto's Horns", y cerrar con "Himno del Mediocre" para coronar la noche. 15.000 personas de pie, cantando hasta el último verso, reivindicando con toda la ironía posible el título más paradójico del pop argentino contemporáneo. Una despedida que, lejos de cerrar algo, dejó en claro que CA7RIELl & Paco Amoroso recién están empezando a escribir su capítulo más grande.

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