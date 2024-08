The Magic Numbers: la banda británica vuelve a Buenos Aires

Su álbum debut, nominado al Mercury Prize, fue lanzado en 2005 y recibió una aclamación crítica sobresaliente. Contenía éxitos que alcanzaron el top ten, como 'Forever Lost', 'Love Me Like You' y 'Love is a Game'. El álbum vendió más de un millón de copias en todo el mundo, convirtiéndolos en una de las bandas más queridas del país. Han ganado una reputación por sus actuaciones en vivo emocionantes y estimulantes, llevándolos a recorrer el mundo, construir una base de seguidores leales, y apoyar a artistas como Neil Young, Brian Wilson, Radiohead, The Flaming Lips, The Who, U2, Elbow y Bright Eyes, entre otros. The Magic Numbers han lanzado cinco álbumes exitosos hasta la fecha y actualmente están trabajando en nueva música.