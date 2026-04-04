La Joaqui sorprendió con un nuevo e impactante cambio de look que hizo estallar las redes
Fashionista como pocas, La Joaqui impactó con su renovada imagen y, en cuestión de minutos, las redes se llenaron de opiniones y comparaciones. Mirá acá su nuevo look.
4 abr 2026, 13:07
La Joaqui sorprendió con un nuevo e impactante cambio de look que hizo estallar las redes
Luego de su recordado paso por MasterChef Celebrity, donde se la vio a lo largo de la mayor parte de la competencia con su característica melena pelirroja, La Joaqui volvió a captar todas las miradas al mostrar un cambio de imagen que no tardó en generar repercusión en redes sociales. La cantante dejó atrás el tono rojizo que venía sosteniendo desde hacía un buen tiempo y ahora apostó por un regreso al rubio, un color que ya había sabido llevar en otras etapas de su carrera.
“Lo que a mí me divierte, para vos está muy mal”, escribió la artista en un reciente posteo que compartió con sus casi 6 millones de seguidores. Desde su cuenta de Instagram, La Joaqui publicó una serie de fotos en las que se mostró luciendo su renovado estilo. En las imágenes se la puede ver con el cabello rubio, peinado con raya al medio y capas marcadas, además de sumar varias hebillas sobre un costado que completaron el look.
Como era de esperarse, la publicación no pasó inadvertida y rápidamente se llenó de comentarios positivos. Entre los mensajes destacados apareció el de Tini Stoessel, quien no escatimó elogios y expresó:“¡Qué hermosa mujer por Dios!”. Por su parte, Luck Ra, pareja de la cantante, también dijo presente con su toque de humor:“A partir de ahora me gustan las rubias”.
Pero eso no fue todo. Muchos usuarios hicieron hincapié en el parecido que, según ellos, se acentuó aún más con este nuevo look entre La Joaqui y Ángela Torres, una comparación que ya había sido motivo de bromas entre ambas en distintos streams. “Pensé que era Angelita”, “Está más Ángela Torres que la mismísima Ángela Torres” y “Son hermanas ahora”, fueron algunos de los comentarios que más se repitieron entre sus seguidores.
Cabe destacar que la intérprete de RKT ha sabido convertir su estética en un sello personal. Entre el maquillaje, los outfits y sus tatuajes, La Joaqui construyó una identidad visual muy marcada, por lo que cada modificación en su apariencia genera impacto inmediato.
A lo largo del tiempo, la artista ha demostrado que no le teme a los cambios. Durante su participación en MasterChef Celebrity (Telefe), lució un rojo intenso, aunque también pasó por el negro, el naranja, el rubio y combinaciones como negro con mechas rosas. Si bien suele llevar el pelo largo, en distintas ocasiones optó por sumar trenzas o flequillo, además de alternar entre estilos lisos y con ondas, renovando constantemente su imagen.
Cuál fue la inesperada reacción de Cande Tinelli ante la bronca de La Joaqui por las críticas a su cuerpo
En los últimos años, los tatuajes se consolidaron como una forma de expresión cada vez más extendida, atravesando edades, estilos y contextos. Sin embargo, en paralelo a esa expansión, también crece el número de personas que reconocen no sentirse del todo cómodas con algunos de los diseños que eligieron en el pasado y que incluso recurren a distintos tratamientos para eliminarlos o suavizarlos. En ese escenario, varias figuras públicas comenzaron a poner el tema sobre la mesa y compartir sus propias experiencias.
Una de las voces que se sumó a esta conversación fue La Joaqui, quien a comienzos de 2026, en pleno show, decidió hablar sin filtros sobre las críticas que suele recibir por su apariencia. Con total franqueza, la artista expuso una situación que, según contó, la afectó en más de una oportunidad. "La gente dice 'qué linda la Joaqui. Lástima que quedó re fea con esos tatuajes'. Al principio me sentía muy triste. Yo me empecé a tatuar a los 15 y el 80 por ciento de los tatuajes que tengo, a mí tampoco me gustan, pero son parte de la vida, aprendizajes", expresó ante su público.
El testimonio no tardó en viralizarse y generó una fuerte repercusión en redes sociales, donde miles de usuarios se hicieron eco de sus palabras. Entre los mensajes que aparecieron, uno de los que más llamó la atención fue el de Candelaria Tinelli, quien también lleva gran parte de su cuerpo intervenido con tinta y no dudó en salir a bancarla públicamente.
Fiel a su estilo directo, la hija de Marcelo Tinelli dejó un comentario que rápidamente se replicó: "Sos una bomba absoluta y te quedan hermosos realmente. Quién pudiera. Dejen de opinar, son unos fósiles". Su intervención no solo funcionó como un respaldo contundente hacia la cantante, sino también como una crítica a quienes cuestionan este tipo de elecciones personales.
Pero eso no fue todo. Candelaria Tinelli aprovechó la ocasión para referirse a uno de sus tatuajes más comentados, el que lleva en la frente, y sumó una aclaración con su habitual tono descontracturado: "Yo en breve vuelo a Kitty, by the way".
De esta manera, tanto La Joaqui como Candelaria Tinelli volvieron a poner en discusión el lugar de los tatuajes en la actualidad, entre la identidad personal, las críticas externas y la posibilidad de resignificar decisiones del pasado.