La Joaqui sorprendió con un nuevo e impactante cambio de look que hizo estallar las redes

IG La Joaqui cambio de look

Cabe destacar que la intérprete de RKT ha sabido convertir su estética en un sello personal. Entre el maquillaje, los outfits y sus tatuajes, La Joaqui construyó una identidad visual muy marcada, por lo que cada modificación en su apariencia genera impacto inmediato.

A lo largo del tiempo, la artista ha demostrado que no le teme a los cambios. Durante su participación en MasterChef Celebrity (Telefe), lució un rojo intenso, aunque también pasó por el negro, el naranja, el rubio y combinaciones como negro con mechas rosas. Si bien suele llevar el pelo largo, en distintas ocasiones optó por sumar trenzas o flequillo, además de alternar entre estilos lisos y con ondas, renovando constantemente su imagen.

La Joaqui y sus looks

Cuál fue la inesperada reacción de Cande Tinelli ante la bronca de La Joaqui por las críticas a su cuerpo

En los últimos años, los tatuajes se consolidaron como una forma de expresión cada vez más extendida, atravesando edades, estilos y contextos. Sin embargo, en paralelo a esa expansión, también crece el número de personas que reconocen no sentirse del todo cómodas con algunos de los diseños que eligieron en el pasado y que incluso recurren a distintos tratamientos para eliminarlos o suavizarlos. En ese escenario, varias figuras públicas comenzaron a poner el tema sobre la mesa y compartir sus propias experiencias.

Una de las voces que se sumó a esta conversación fue La Joaqui, quien a comienzos de 2026, en pleno show, decidió hablar sin filtros sobre las críticas que suele recibir por su apariencia. Con total franqueza, la artista expuso una situación que, según contó, la afectó en más de una oportunidad. "La gente dice 'qué linda la Joaqui. Lástima que quedó re fea con esos tatuajes'. Al principio me sentía muy triste. Yo me empecé a tatuar a los 15 y el 80 por ciento de los tatuajes que tengo, a mí tampoco me gustan, pero son parte de la vida, aprendizajes", expresó ante su público.

El testimonio no tardó en viralizarse y generó una fuerte repercusión en redes sociales, donde miles de usuarios se hicieron eco de sus palabras. Entre los mensajes que aparecieron, uno de los que más llamó la atención fue el de Candelaria Tinelli, quien también lleva gran parte de su cuerpo intervenido con tinta y no dudó en salir a bancarla públicamente.

cande tinelli la joaqui

Fiel a su estilo directo, la hija de Marcelo Tinelli dejó un comentario que rápidamente se replicó: "Sos una bomba absoluta y te quedan hermosos realmente. Quién pudiera. Dejen de opinar, son unos fósiles". Su intervención no solo funcionó como un respaldo contundente hacia la cantante, sino también como una crítica a quienes cuestionan este tipo de elecciones personales.

Pero eso no fue todo. Candelaria Tinelli aprovechó la ocasión para referirse a uno de sus tatuajes más comentados, el que lleva en la frente, y sumó una aclaración con su habitual tono descontracturado: "Yo en breve vuelo a Kitty, by the way".

De esta manera, tanto La Joaqui como Candelaria Tinelli volvieron a poner en discusión el lugar de los tatuajes en la actualidad, entre la identidad personal, las críticas externas y la posibilidad de resignificar decisiones del pasado.