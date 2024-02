Video: Beret y Lasso se unieron para lanzar "Si no fuera por ti"

Lasso recientemente ganó un GRAMMY Latino junto a la banda venezolana Lagos, en la categoría Mejor Canción Pop Rock por “Ojos marrones” y Beret disfruta su adaptación al castellano del hit del cantante italiano Mr. Rain “Supereroi”. Ambos enfrentan el nuevo reto de hacer que “Si no fuera por ti” sea el nuevo éxito por el que se les reconozca de ambos lados del Atlántico.

Tanto los fans de Beret como de Lasso, han esperado con gran entusiasmo esta colaboración, ansiosos por presenciar la combinación de ambas voces en una sola melodía. "Si no fuera por ti" promete ser más que una simple canción… "Si no fuera por ti" está destinada a ser un himno para los leales seguidores de ambos artistas, consolidando aún más su estatus como íconos musicales internacionales.

"Si no fuera por ti” nació en un estudio de la ciudad de Miami, luego de un encuentro entre ambos artistas en una sesión de composición en donde dieron con este medio tiempo convertido en power ballad con un potente y pegadizo estribillo que se atornilla en la cabeza y se repite una y otra vez sin posibilidad alguna de pensar en otra cosa que no sea “Si no fuera por ti”.

“Si no fuera por ti” es la culminación de la colaboración entre dos grandes artistas, una canción que trasciende géneros y fronteras para dejar una marca indeleble en el panorama musical y que abre un nuevo capítulo en la historia de Beret y Lasso. Este lanzamiento prueba el poder transformador de la música cuando se unen dos mentes creativas excepcionales. Ya puedes escuchar esta joya musical, disponible en todas las plataformas.