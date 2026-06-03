El video de la furia de famosa actriz: paró la función y explotó contra un espectador

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El debate que generó la actitud de Rosamund Pike

Al repasar el video en Arriba Argentinos (El Trece), los integrantes del noticiero dieron sus puntos de vista y apoyaron las palabras de Rosamund Pike desde el escenario apuntando contra el uso del celular del público durante la función.

"A mí me pasó una vez que estaba viendo Escenas de la vida conyugal y en un momento Darín dijo 'paren con el teléfono'", recordó Nacho Otero desde el estudio.

“Cuando no existía el celular, uno no iba y desaparecía del mundo por lo menos dos horas en un espectáculo. ¿Qué va a pasar ahora? La última obra que fui, tres personas con el celular: uno alarma, otro mensajito. Primero qué te cuesta ponerlo en vibrador y segundo, apagalo”, cuestionó con firmeza la panelista May Martorelli.

Y Valeria Sampedro sumó su experiencia personal ante este tema: "Lo miran igual como si se estuvieran perdiendo algo, están con la obra o el cine y están mirando (y señala su celular)", comentó.