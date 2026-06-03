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El video de la furia de famosa actriz: paró la función y explotó contra un espectador

Una conocida actriz paró la función de teatro e hizo un contundente descargo contra alguien del público por un motivo particular y se volvió viral.

3 jun 2026, 08:00
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El video de la furia de famosa actriz: paró la función y explotó contra un espectador

El video de la furia de famosa actriz: paró la función y explotó contra un espectador

Rosamund Pike, famosa actriz británica, protagonizó un episodio en plena función teatral que se volvió viral en Inglaterra. La artista británica se mostró molesta desde el escenario al detectar el uso constante del teléfono celular por parte de una persona del público.

Sobre el final de la función, la reconocida actriz decidió dejar un claro mensaje sobre este tema y cuestionó el accionar de ese espectador, a quien se dirigió de manera particular.

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"Había una persona mandando mensajes en esta zona. Sabés quién sos y no voy a delatarte. Pero molesta mucho a las personas", señaló molesta la artista cuando la gente se disponía a brindarle el aplauso final.

Y agregó: "Quizás era muy importante, quizás sos doctor y estabas salvando la vida de alguien y espero que así sea. Pero nosotros vemos y sentimos esto, siento que tengo que abrazarlos a todos, así que cuando lo siento y lo veo, es muy difícil".

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El debate que generó la actitud de Rosamund Pike

Al repasar el video en Arriba Argentinos (El Trece), los integrantes del noticiero dieron sus puntos de vista y apoyaron las palabras de Rosamund Pike desde el escenario apuntando contra el uso del celular del público durante la función.

"A mí me pasó una vez que estaba viendo Escenas de la vida conyugal y en un momento Darín dijo 'paren con el teléfono'", recordó Nacho Otero desde el estudio.

“Cuando no existía el celular, uno no iba y desaparecía del mundo por lo menos dos horas en un espectáculo. ¿Qué va a pasar ahora? La última obra que fui, tres personas con el celular: uno alarma, otro mensajito. Primero qué te cuesta ponerlo en vibrador y segundo, apagalo”, cuestionó con firmeza la panelista May Martorelli.

Y Valeria Sampedro sumó su experiencia personal ante este tema: "Lo miran igual como si se estuvieran perdiendo algo, están con la obra o el cine y están mirando (y señala su celular)", comentó.

Rosamund Pike

     

 

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