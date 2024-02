Kool & The Gang y Village People, dos clásicos de la música, llegan al Luna Park

Entradas a la venta por Ticketportal a partir del viernes 23 de febrero desde las 10Hs.

ACERCA DE KOOL & THE GANG

Destacada como una de las leyendas del R&B y Soul a nivel mundial gracias a canciones icónicas como Celebration, Cherish, Jungle Boogie, Summer Madness y Open Sesame, Kool & The Gang ganaron dos premios Grammy, siete premios American Music Awards, 25 éxitos Top Ten de R&B, 9 Top Ten Pop hits y 31 álbumes de oro y platino.

Con más de 50 años de trayectoria, Kool & The Gang, una de las bandas más icónicas de los Estados Unidos, cuenta con múltiples premiaciones en su haber, y se posiciona como una de las bandas pioneras y más destacadas del R&B y Soul en todo el mundo.

Los ritmos de batería, el bajo, la guitarra y las características de la trompeta de Kool & the Gang, entrelazan las pistas de numerosos artistas, incluidos los Beastie Boys, Jay-Z, Madonna, Janet Jackson, Cypress Hill y P. Diddy. Su música también aparece en las bandas sonoras de Rocky, Saturday Night Fever, Pulp Fiction, Wreck-It Ralph y muchos más.

En octubre de 2015, Kool & the Gang tuvo el honor de ocupar su lugar como íconos musicales con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Con la explosión del hip-hop en los 90, el increíble catálogo de ritmos de Kool & the Gang los convirtió en los favoritos de los DJs.

ACERCA DE VILLAGE PEOPLE

Village People está formado por un cantante y cinco bailarines, y fue creado por el cantante Victor Willis, Jacques Morali y Henri Belolo. El nombre del grupo hace referencia a una conocida zona del entorno LGTBI norteamericano llamada Greenwich Village.

Han vendido más de 100 millones de discos desde su fundación. En 1979, la era disco terminó con la salida del cantante Victor Willis. Village People pronto se disolvió, y luego Willis regresó al grupo en 1982 para grabar el álbum "Fox on the Box".

A finales de la década de 1980, siguió una versión de gira del grupo (sin Willis) con el uso de música/pistas pregrabadas y numerosos miembros de reemplazo. Continuaron de gira hasta bien entrada la década de 2000. Victor Willis regresó como cantante principal en 2017, antes del 40 aniversario del grupo.

El policía icónico y autor de los mayores éxitos del grupo, incluidos "YMCA", "Macho Man", "Go West" e "In the Navy", vuelve a estar al mando de Village People con músicos en vivo respaldando al grupo como se planeó originalmente.

Village People regresó a las listas en 2019 con un álbum navideño y en 2020 con "Happiest Time of the Year" y "If You Believe", ambos escritos por Willis, que rápidamente irrumpieron en el top 20 de la lista Adult Contemporary de Billboard. En 2020, "YMCA" fue incluida en el Registro Nacional de Grabaciones de la Biblioteca del Congreso. Al año siguiente, la canción fue incluida en el Salón de la Fama de los Grammy.

Hoy en día siguen actuando ante audiencias agotadas en todo el mundo.

ACERCA DE DJ ALEJANDRO PONT LEZICA

Alejandro Pont Lezica es uno de los exponentes nacionales de la música tanto como DJ, productor y crítico especializado. Desde los años ’70 hasta la actualidad, desarrolló innumerables proyectos y se desempeñó por detrás de escena de exitosas y reconocidas propuestas.

Lleva realizados y producidos casi 800 discos de diversos artistas y diferentes géneros. Ha realizado más de 5400 performances como Disc-Jockey, tanto en Argentina como en diversos países. Trabajó junto a los grandes músicos argentinos realizando acciones en Producción, Marketing o Coordinación Artística con artistas de la talla de Virus, Los Twist, Mercedes Sosa, Leon Gieco,Alejandro Lerner, Soda Stereo, Sumo, Memphis la Blusera, Silvina Moreno, Omar Mollo y Charly Garcia entre otros. Sus producciones discográficas han sido distinguidas con 6 premios Gardel y 2 nominaciones a los LatinGrammy.