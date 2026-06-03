Noches Capitales 2026 recibe a Las Pastillas del Abuelo

Luego de haber transitado una edición deslumbrante en 2025, Noches Capitales anunció su edición 2026 en el Hipódromo de La Plata con nueva grilla y grandes sorpresas, de la mano de icónicos artistas. Otro año juntos encontrándonos en la música.
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Luego de haber transitado una edición deslumbrante en 2025, Noches Capitales anunció su edición 2026 en el Hipódromo de La Plata con nueva grilla y grandes sorpresas, de la mano de icónicos artistas.
Luego de haber transitado una edición deslumbrante en 2025, Noches Capitales anunció su edición 2026 en el Hipódromo de La Plata con nueva grilla y grandes sorpresas, de la mano de icónicos artistas. Otro año juntos encontrándonos en la música.
Hasta el momento, los consagrados artistas confirmaron su presencia fueron Diego Torres, que luego de 7 años vuelve a La Plata el 19 de septiembre con su imbatible cancionero, y Babasonicos que tendrá lugar el 14 de noviembre para hacer sonar su último material “Cuerpos, Vol.1” .
Ahora, con la llegada de Las Pastillas del Abuelo el día 12 de septiembre, la agenda de Noches Capitales se convierte en una edición sorprendente y despierta cada vez más la expectativa del público.
La venta general se habilitará este jueves 4 de junio a las 13 hs con todos los medios de pago y 4 cuotas sin interés con Banco Provincia. A través de Livepass.com.ar.
En el mes de abril, Las Pastillas del abuelo desató la euforia de todos sus seguidores con un show en el estadio Ferro, entradas agotadas y anticipando dos nuevas canciones que formarán parte de su próximo material “Excusa” y “Una contra otra”.
La banda que fusiona rock, reggae y esencia rioplatense, entregará toda su potencia en una noche inolvidable a cielo abierto en el Hipódromo de La Plata donde todos presenciarán una fiesta pastillera absoluta.
En el año 2002 comienzan su carrera con la grabación de un demo, “El Sensei”, canción que se hizo muy popular y quedó como un mito en la carrera de la banda, ya que nunca se editó en ninguno de sus discos.
Mucha magia envuelven los comienzos de Las Pastillas del Abuelo, desde que ganaron El Bombardeo del Demo, programa muy importante de las radios de Argentina y desde que dejaron gente afuera en su primer show en vivo en la Colorada , que sin tener disco el público ya coreaban todas sus canciones y los conocían por sus famosas y clásicas pintadas callejeras.
Las Pastillas del Abuelo han tocado en numerosos Festivales durante estos 20 años: Pepsi Music - Gesell Rock - Baradero Rock - Cosquín Rock - Olavarría Rock - Pilsen Rock - BA Rock - Taragui Rock - Cosquín Rock y han agotado los principales venues de toda la Argentina como el Teatro Colegiales - Teatro Flores - Teatro Vorterix - La Trastienda - Estadio Ferro - Estadio Atenas La Plata - Estadio Malvinas Argentinas - Parque Roca - Luna Park - Movistar Arena - Estadio Obras - Plaza De La Música - Hipódromo De Rosario - Tecnópolis - DirecTv Arena - Hipódromo De Palermo - Movistar Arena. También, han recorrido con mucho éxito toda la Argentina, Latinoamérica y Europa, llegando a actuar hasta en La Habana, capital de Cuba.
Las Pastillas Del Abuelo son:
Piti Fernández - Voz
Bochi Bozzalla - Guitarra
Fernando Vecchio - Guitarra
Alejandro Mondelo - Teclados
Santiago Bogisich - Bajo
Juan Comas - Batería
Joel Barbeito - Saxo