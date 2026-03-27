Nicole Neumann liquidó a Julieta Poggio tras asegurar que las botineras son "todas cornudas"

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Si bien reconoció que existen comentarios y versiones en torno a ese mundo, eligió no avalar esas construcciones: “He escuchado, obviamente he escuchado, pero por eso te digo, no es todos. No, para nada, no, no me parece”. Incluso, al referirse a su experiencia personal, dejó en evidencia una mirada más amplia sobre las relaciones.

“De hecho, me parece que, a ver, pasan un montón de cosas en las parejas en absolutamente todos los rubros, no solamente el fútbol, ¿se entiende? Temas en las parejas de un lado o del otro, hay tanto en… que no sé, en cualquier profesión que se te ocurra. Me parece que es más una cosa del ser humano en sí, si querés, y tampoco de todos, que de encasillar ahí, ¿no?”, reflexionó.

Por último, Nicole también hizo foco en el rol de las mujeres que acompañan a sus parejas en sus carreras profesionales: “No, me parece que por ahí muchas lo hacen, pero también es algo que uno hace por la familia, porque bueno, qué sé yo, tu marido tiene que ir a trabajar afuera, pero también le pasa a un diplomático de golpe o a un CEO de una empresa que lo mueven a otro país. Y bueno, si la mujer acompaña porque tiene hijos y está haciendo todo como el sostén de la familia, me parece que también es un rol importantísimo y súper valioso”, concluyó.

Nicole Neumann - No hay que meter a todos en la misma bolsa - captura Puro Show

Cuál fue el grosero error de Julieta Poggio en Pasapalabra por el que la fulminaron en las redes

Esta semana, Julieta Poggio también quedó bajo la lupa mediática luego de su paso por Pasapalabra (Telefe), donde protagonizó una situación que no pasó desapercibida y rápidamente se replicó en redes sociales. El episodio ocurrió en pleno desarrollo de uno de los segmentos más populares del ciclo, El Rosco, y generó una ola de repercusiones por un error que sorprendió a todos en el estudio.

Todo se dio durante el juego del abecedario que conduce Iván de Pineda, cuando la ex Gran Hermano se enfrentó a una consigna correspondiente a la letra “P”. El conductor leyó la definición: "Personaje de la literatura y el cine, un muñeco de madera que cobra vida y al que le crece la nariz cuando miente". A simple vista, se trataba de una pregunta accesible, de esas que suelen resolverse sin mayores complicaciones.

Sin embargo, el desenlace tomó a todos por sorpresa. Con su impronta relajada, aunque evidenciando cierta duda, Poggio respondió: "¿Piñón Fijo?". La ocurrencia desató risas inmediatas en el estudio y dejó desconcertados tanto a los demás participantes como al propio conductor, ya que muchos interpretaron la respuesta como un blooper inesperado.

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Como era de esperarse, el recorte del momento no tardó en circular en redes sociales, donde se multiplicaron las reacciones. Lejos de quedar como una simple anécdota televisiva, el episodio derivó en una fuerte catarata de críticas dirigidas no solo a la influencer, sino también a la producción del programa por la selección de invitados.

Entre los comentarios más destacados, varios usuarios cuestionaron su presencia en el ciclo y apuntaron contra el nivel de las consignas. "No entiendo como esta chica sigue circulando por los medios", "Estas son las personas que la televisión de hoy en día quiere poner como ejemplo a los jóvenes", "Con estos invitados de reality no podés hacer preguntas que sobrepasen el nivel de un nene de 6 años" o "No lleven más a éstos por favor, se pierde la esencia del programa. Lleven gente del público que tenga ganas de jugar realmente", fueron algunas de las opiniones que más se repitieron en el universo digital.

Así, lo que parecía un momento más dentro del entretenimiento televisivo terminó convirtiéndose en un nuevo foco de debate sobre los contenidos y las figuras que hoy ocupan la pantalla.