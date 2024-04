Nicole Neumann les respondió sin vueltas a su mamá y a Mica Viciconte: "Todos los que se quieran..."

“Para mí es un capítulo cerrado, trabajo desde que tengo 12 años, nunca usé durante toda mi carrera hablar mal de alguien. No me interesa entrar en el barro de nadie, así que no me voy a sumar, estoy en un gran momento de amor, todos los que se quieran seguir colgando, como dice Moria (Casán), de mis lolas y ahora también de mi panza, que me parece bastante patético, allá ellos”, comenzó diciendo la futura mamá.