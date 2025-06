La feroz frase de Charlotte Caniggia contra Majo Martino tras ser vinculada con su hermano Alex

“¡Tremendo! Mirá lo que pone Charlotte Caniggia. Le preguntan ‘¿Te gusta Majo Martino como nueva cuñada?’, y responde: ‘La verdad es que no’”, confió sorprendido Lizardo Ponce en pleno vivo.

Fue allí que la conductora Yanina Latorre completó la picantísima opinión de Charlotte sobre su panelista. “Dice ‘La verdad es que no. Me gustaría una chica perfil bajo y que no busque colgarse a mi hermano. Ojalá mi próxima cuñada sea buena gente, compinche y simpática’”, leyó desde el teléfono celular e intentó defender a su panelista, al tiempo que Martino aseguró que en realidad ese tremendo comentario "lo dice por Melody". ¿Será?

Fuerte cruce entre Melody Luz y Majo Martino por los chats con Alex Caniggia: “Me da vergüenza ajena”

Este miércoles, en LAM (América TV), se vivió un tenso momento al aire entre Melody Luz y Majo Martino, luego de que Yanina Latorre revelara en su programa los chats que intercambiaron la panelista y Alex Caniggia, expareja de la bailarina.

Todo comenzó cuando Majo, panelista de SQP, explicó cómo es su vínculo actual con el hermano de Charlotte: “Desde El hotel de los famosos que no lo veo. En el reality hubo onda, pero después Melody formalizó con Alex, yo me puse de novia y quedó todo ahí. Ahora que se separaron, Alex me escribió, pero fue hace recontra poco”, contó.

Al tiempo que desde el piso de LAM, Melody lanzó con picardía: “Yo prefiero que Majo sea la madrastra de mi hija y no otra mujer", a lo que Martino respondió: “Yo te la cuidaría muy bien, pero no, no hay nada con Alex. Lo digo porque me gustan los niños".

Claro que el ida y vuelta siguió cuando Pepe Ochoa le preguntó a Majo si saldría con Alex a tomar algo: “Es que no le acepté. Ya me invitó”, reveló Martino. “Ni lento ni perezoso”, retrucó en tanto Melody sobre su ex.

Más adelante, Majo no se privó de opinar sobre el actual novio de Melody, Santiago del Azar, asegurando que “es picaflor", a lo que Melody retrucó: “Mirá que con Alex no te espera nada distinto, igual”.

Luego de que mostraran en pantalla los chats entre Majo y Alex, Melody fue contundente: “Si quedó algo pendiente, que disfruten”, momento en que Majo admitió algo incómoda: “Hablar de esto frente a Melody me da un poco de vergüenza”. Pero la bailarina coincidió al rematar: “Me da vergüenza ajena”.

Para finalizar, Melody recordó sobre relación con Martino en El hotel de los famosos: “Con Majo, al principio, nos llevábamos re bien. Después fue otra historia. Pasó hace mucho. Ahora siento que estás evitando decir ‘se están chichoneando, se gustan’, y está perfecto”.