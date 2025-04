Se separaron Alex Caniggia y Melody Luz: los detalles de la dura decisión

Además, contó que mantuvo una charla con la bailarina en la cual ella no quiso darle detalles de la situación pero sí le confirmó la decisión de la pareja de tomar caminos separados.

Ambos se conocieron durante su participación en reality del Hotel de los Famosos (El Trece), comenzaron un romance dentro del programa y luego continuaron con su historia de amor durante tres años.

Cabe recordar, que distintas ocasiones Melody expuso sus desacuerdos con Alex en cuestiones ideológicas y conflictos con otros famosos como Lali Espósito.

Melody Luz se cansó y apuntó contra Alex Caniggia por sus duras críticas a Lali Espósito: "Me calenté"

En más de una ocasión Alex Caniggia apuntó fuerte desde las redes sociales contra Lali Espósito para salir a defender públicamente al presidente Javier Milei.

Lo cierto es que Melody Luz, pareja de Alex y madre de su hija Venezia, fue sincera y reconoció las diferencias que tiene con él por meterse con la popular artista.

“Siempre se arman quilombos con Alex, es lo que él busca. Yo a veces le pregunto si le parece y, como sé que lo va a hacer igual, lo grabo. De ahí a que esté de acuerdo o no es otra cosa”, expresó la bailarina en El ejército de la mañana, Bondi Live, en diálogo con Pepe Ochoa y Fefe Bongiorno.

Y comentó sobre las críticas de Alex a Espósito: “Cuando se metió con Lali yo me calenté un poco. Consumí toda la vida Lali, Rincón de luz, Casi Ángeles... Trabajé con ella, me pareció lo más".

"'Che no me parece que te metas con ella o que se digan ciertas cosas que no las sabes realmente o que repetís un speach'”, comentó sobre lo que le dijo a su pareja.

Y en cuanto al apoyo constante de Alex al presidente de Argentina, marcó su postura y contó de qué temas evitan hablar en su casa para no entrar en discusiones.

“Todo bien que te guste Milei, pero siento que ahí es mi límite. Obvio que no me entendió, por eso en casa intentamos no hablar de Lali ni de política, pero bueno, yo sigo con mis ideales”, sentenció Melody Luz.