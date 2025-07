Yanina Latorre mostró la prueba del cruel final que tuvo el perro de la China Suárez: "El jardinero de Mauro..."

IG Yanina Latorre sobre el perro de la China Suárez

Fue entonces en su tercera historia virtual que Yanina explicó que "el perrito tenía cáncer", y detalló que "lo mata la descarga eléctrica porque estaba débil", al tiempo que agregó que "lo llevaba al tratamiento el jardinero de Mauro".

A esa altura, amante confesa de las mascotas, Latorre se preguntó con total honestidad "para qué tienen mascota si no los cuidan", y sobre una imagen que prueba sus palabras, mostró al "jardinero de la casa de los sueños llevando al tratamiento al perrito".

Asimismo, la conductora volvió a preguntarse "¿por qué la nipona no despidió al perrito en redes... Cuando siempre lo hizo con sus mascotas?", teniendo presente este detalle no menor para concluir con una filosa reflexión sobre el encono de la actriz para con ella parangonándolo con el reciente feroz descargo contra Benjamín Vicuña: "¿La nipona me clava demandas por contar verdades y ayer trató de adicto y mal padre a su ex? HABLEMOS DE CINISMO".

Dolor y escándalo: apareció muerto el perro de la China Suárez y señalan a Mauro Icardi como el responsable

En medio de la guerra declarada entre la China Suárez y Benjamín Vicuña por la revocación del permiso de viaje para sus hijos Magnolia y Amancio, un nuevo escándalo estalló alrededor de la actriz y su actual pareja, Mauro Icardi. Esta vez, por la trágica muerte de Wet, uno de los perros rescatados por la actriz, que falleció recientemente en la casa del futbolista.

La información fue revelada por Yanina Latorre en sus historias de Instagram. Según la conductora de Sálvese Quien Pueda (América TV), el hecho ocurrió hace algunos días en la “casa de los sueños” —como se conoce a la propiedad de Icardi en zona norte—, y el responsable indirecto sería el futbolista.

“Me dicen que el perro de la China murió electrocutado hace unos días… Tienen cerco eléctrico. ¡Qué locura todo!”, escribió Yanina con su habitual tono filoso, asegurando que Wet no sobrevivió al sistema de seguridad instalado supuestamente por Icardi para proteger la propiedad de la invasión de los carpinchos.

Además, Latorre señaló que la actriz no hizo pública la noticia en sus redes, algo que sorprendió dado el apego que siempre demostró tener con sus mascotas.

“¿Qué raro que no lo despidió en redes, no?”, se preguntó la panelista de LAM, insinuando que el motivo del silencio podría estar vinculado con el posible rechazo que generaría la noticia.

Wet era uno de los perros que la China Suárez había rescatado de la ruta, y su muerte reaviva las críticas sobre el estilo de vida que la actriz y el jugador del Galatasaray mantienen con sus mascotas, especialmente después del episodio reciente en el que otro de sus perros, Sakura, casi se ahoga en el lago de la misma casa.

Para rematar, Latorre disparó con ironía sobre Icardi: “El cerco eléctrico Mauriño lo puso por los carpinchos. Un encanto de hombre”.

Este nuevo episodio suma tensión a una semana ya cargada de conflictos personales y mediáticos para la China, en plena disputa legal con su ex, bajo la lupa de los medios y las redes, que a pesar de ello hizo caso omiso y se fue a Estambul con el futbolista.