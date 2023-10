Inesperada renuncia en el Bailando 2023: "No quiere irse, pero se va"

"¿Por qué te vas?", le preguntó el presentador a través de un mensaje de texto. "'Hola, Ángel', me dice. Bailaré dos galas más y tengo que partir", leyó el periodista.

"'¿Hacía dónde?', le digo. 'Tengo que arreglar bien con la produ, me voy a España y ahora me cuesta partir'. 'La pucha', me dice. No sé en qué idioma me habla Noelia Pompa. 'Ahora me cuesta porque la verdad lo estoy pasando bien, igual la producción lo sabía'. Recuerden que el Bailando iba a empezar antes", contó Ángel.

"Tiene un compromiso en España que ya lo tenía de antes", resumió Ángel. "Claro, un laburo pautado", subrayó Yanina Latorre.

Video: El jugado e impactante truco de Coti Romero durante los ensayos de Bailando 2023

Claramente la ex GH Coti Romero es una de las nuevas concursantes del Bailando 2023 (América TV) que impactó no sólo a su conductor, Marcelo Tinelli, sino también al riguroso jurado integrado por Ángel de Brito, Moria Casán, Marcelo Polino y Pampita.

Claro que además de destacarse durante las transmisiones vía stream del programa, su participación como bailarina también viene muy bien. Pero como buena competidora que es, la correntina se propuso superarse gala tras gala por lo que ya está preparando una compleja coreografía con trucos acrobáticos.

Y fue ella misma quien compartió desde sus Instagram Stories parte de los ensayos.

Allí se la puede ver a Coti Romero en el gimnasio junto a su coach tomando carrera para luego dar una doble vuelta en el aire y al terminar exitosamente el truco, con una precisión admirable, y festejar de cara a su próxima performance en la pista de baile.