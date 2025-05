Paula Bernini le cumplió un gran sueño a sus padres: el emocionante video

Embed

“En ambas ciudades tuvimos un excelente servicio de alojamiento. Esto no es chivo, todo lo pago”, confió Bernini y detalló que “lo bueno de ser un departamento que buscamos en Airbnb o similar es que podemos algunas comidas hacerlas acá dentro, como el desayuno”.

En tanto, según pudo verse algunos de los lugares que la familia Bernini recorrió en Italia son las galería Vittorio Manuele y el famosísimo Duomo, sobre el que explicó: “Participaron en su realización más de 1000 artistas, incluido Leonardo Da Vinci, aunque nadie sabe quién fue el arquitecto original”, así como también contó detalles que conoció allí en la recorrida, con otros datos como que "cuenta con más de mil estatuas, muchas de ellas gárgolas. Es impresionante, imponente, indescriptible”.

Como era de suponer, y sin perder su espíritu de informar, la periodista de TN relató en otra de sus historias virtuales datos para que se anoten sus casi 500 mil seguidores. "Si te subís en los 'hot on, hot off', que son los micros que van recorriendo la ciudad y que tienen varios recorridos, podés pagar 24 euros un día o 30 euros dos días, por persona. Con eso, podes visitar toda la ciudad. Acá están las paradas y nosotros nos vamos a recorrer Milán. Encima te dan auriculares para que vos tengas audioguía”, señaló feliz junto a Hugo y Ana.

Paula Bernini con sus padres en Europa.jpg

Paula Bernini reaccionó indignada tras ser acusada de maltratar a sus compañeros de TN

A comienzos de abril pasado, la periodista Paula Bernini quedó envuelta en versiones que señalaban que trataba mal a sus compañeros del canal TN y lejos de mostrarse indiferente, la periodista respondió con un descargo en sus redes sociales.

"Les juro que entiendo el juego de los medios y que se tenga que hablar de determinadas personas, y hasta risa me da. ¿Pero decir que yo soy maltratadora? ¿Qué tengo malos tratos para mis compañeros?", comenzó diciendo.

De todas formas, aclaró: "Estoy tan tranquila que adentro y afuera del canal, los colegas pueden dar fe de cómo soy y cómo trato a la gente. Soy super pasional, tal cual me ven en la cámara, pero jamás trataría mal a alguien. Al contrario, siempre respeto el trabajo y la opinión del otro".

"Entiendo que cuando una persona tiene determinados puestos que se destacan en la tele, es lógico que se hable de ellas. Y cuando se habla mal hay que saber si esa persona me conoce o lo que tiene es un manto de envidia importante", continuó.

Para finalizar, también reconoció el apoyo de quien estuvieron para ella tras el revuelo que esto generó y concluyó: "No quiero dejar de destacar a la gente que me manda mensajes y me dice 'qué horror lo que están diciendo, no te conocen. Colegas, amigos, y a mi familia'".