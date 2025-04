Fuerte malestar en TN por una interna feroz: acusan a una figura por maltratos

"Me escriben y cuentan que la están pasando realmente mal en su trabajo. Me hablan de una palabra que es tan fuerte como un maltrato", afirmó la periodista Melina Vinci.

"No sería como se muestra en la tele y sus colegas estarían diciendo que es mala compañera", agregó la panelista del ciclo de Carlos Monti.

Melina Vinci precisó que Paula Bernini suele realizar "comentarios despectivos hacia sus productoras" y que muchas se han ido llorando del canal por cruces con ella.

Nancy Duré le preguntó a su colega por qué los afectados no van a hablar a Recursos Humanos. "No pueden hacer la queja a las autoridades porque es una persona bastante cuidada dentro del canal", señaló la panelista.

El irónico, tenso y áspero encuentro entre el kiosquero y Paula Bernini en plena cobertura del paro general

Paula Bernini salió a la calle como en sus épocas de cronista para cubrir los pormenores del paro general que se lleva a cabo en la Argentina. En esta oportunidad, dejó la conducción de su programa en TN para realizar una encuesta entre los argentinos sobre su posición ante la medida.



Se encontraba en el barrio de Flores cuando decidió hacerle algunas preguntas a un kiosquero que vende diarios y se encontraba sentado en su puesto.

"¿Cómo te va? ¿Cómo estas?", arrancó la periodista mientras en la señal iban transmitiendo en vivo. Y agregó: "Un local que está siempre acá. De alguna manera... ¿ves más gente? ¿menos gente? ¿hay acatamiento al paro?".



"Es todo una mierda lo que está pasando, es todo una mierda, nada más", dijo el kiosquero y ante la pregunta si estaba de acuerdo con el paro, contestó: "Olvidate, mil veces, mil veces...".



En ese momento comenzó la parte más tensa de la mini entrevista: "Pero igual tuviste que abrir...", le dijo Paula, a lo que el trabajador sentenció: "No, abro porque estoy aburrido en mi casa, me rasco los huevos en mi casa".



"¿Y acá te estas rascando los huevos?", repreguntó Bernini y se encontró con una respuesta que no esperaba: "Veo gente boluda como vos...".



