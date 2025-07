Qué dijo la mujer con la que Diego Latorre habría engañado a Yanina: "Nos vimos una sola vez"

“Fue una cosa totalmente inesperada, porque yo me casé, tuve mis hijos, después me separé, o sea, en mi vida no hacés conexión con gente famosa. Él puso una historia contando que le había dado nostalgia porque no vivió lo del viaje a Bariloche y le escribo por privado ‘hola Diego, te acordás de que habíamos ido’ y le nombro a Eric un par de amigos de él y qué sé yo y enseguida nomás dice ‘hola, cómo estás, me podés dar tu número de Whatsapp y te puedo llamar’. La verdad totalmente inesperado y me dice ‘la verdad, lo había borrado y es una etapa de mi vida que la tengo totalmente borrada. Estuve siempre dedicándome al fútbol y para poder llegar, tuve que vivir afuera’”, siguió la mujer.

La entrevistada recuerda que Diego “me dice si voy a Capital y que le cuente de mi vida, qué sé yo. Me llamaba por teléfono mucho y me dice ‘vos sabés que yo soy casado, que es una vida distinta… Si querés, cuando vengas a Capitán, nos vemos’. No puedo mucho por mis horarios, aparte yo no salgo mucho solo’. Le digo ‘sí, obvio. Estás casado’. Vos me creés lo que te estoy diciendo, ¿no?”.

Cómo fue el encuentro entre Diego Latorre y la supuesta amante

“Y nos vimos. Fuimos a un hotel de un amigo de él y qué sé yo, nada. Seguimos hablando. Hace poco me dijo que se fue a Europa por un viaje así de trabajo y después se iba bastante tiempo más, así que bueno, pero me dice ’cuando quieras nos podemos ver’”, indicó la mujer.

Luego declaró que “si vos me vieras a mí lo que soy, yo soy una persona normal. Una mujer de la edad que tengo. No buscaba un amante. A veces las personas necesitan también salirse un poco de esa fantasía y conectar con la realidad”.

“El tiempo que lo traté a este pibe, me parece que está muy solo. No le conozco su vida, la veo a su mujer en los programas, pero yo no sé si él es tan así. Ella está muy en la suya, no la nombraba mucho. No sé cómo son los acuerdos, por ahí necesitas esa contención de tener la familia. La soledad no se la banca cualquiera. No sé si será tanto una cuestión económica, porque yo creo que también a esa altura de la vida la gente ya está hecha”, reflexionó la entrevistada.

Por último, dijo: “Yo estoy separada hace cuatro años ya y a mí no me interesa una persona que está casada. ¿Para qué? Me inspiraste confianza vos y esto es para saber donde uno está parado en la vida”.