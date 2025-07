El misterioso amuleto contra la envidia que Mauro Icardi lleva a todos lados

foto icardi

Peligra el reencuentro de Mauro Icardi con sus hijas en Turquía

Mientras avanza el conflicto judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi por la restitución internacional de sus hijas, en el programa DDM (América) revelaron datos clave sobre el desarrollo de la causa y expusieron las tensiones que existen dentro del entorno legal. Todo ocurrió en el marco del análisis del expediente emitido por el Ministerio Público Tutelar, donde se detalla cómo fue la reciente estadía de las menores con su padre.

Durante el debate en el piso, Guido Záffora sorprendió al compartir en vivo un mensaje que acababa de recibir por parte de la empresaria: “Wanda Nara me acaba de decir que de ninguna manera va a viajar a Turquía”. La frase dejó en evidencia la firme postura de la mediática de no regresar al país donde reside Icardi, incluso tratándose del período de vacaciones de sus hijas.

Ante esa afirmación, Elba Marcovecchio, abogada del futbolista, se comunicó con el ciclo para fijar su posición, aunque aclaró que no podía brindar detalles específicos del expediente por cuestiones legales. De todas formas, expresó su malestar con la manera en que cierta información delicada llega a los medios: “Es increíble que Guido se entere antes que yo”, lanzó, en lo que pareció ser un reproche directo al entorno de Wanda.

En un intento por descomprimir, Záffora destacó que tanto Marcovecchio como Lara Piro, quien también forma parte del equipo legal de Icardi, muestran “toda la buena predisposición para que esto se desarrolle con la mayor tranquilidad posible”. No obstante, remarcó que el principal punto de fricción sigue siendo “las garantías y lo que pide Wanda” para autorizar el viaje de sus hijas a Turquía para ver a su padre.

A su turno, Marcovecchio fue categórica al cuestionar la exposición de material confidencial: “Esto no es una cuestión de medios. Dejemos de hablar de palabras como ‘filtración’, hay entregas de material en un expediente de familia, y eso no debe pasar. No pesa únicamente porque se publica, sino por la intención que hay de que esto circule”.

Así, mientras la Justicia continúa evaluando la restitución internacional, la abogada insiste en que un expediente familiar debe ser tratado con la seriedad que merece, y apuntó contra quienes permiten que datos privados se filtren a la prensa. Entretanto, el enfrentamiento entre Mauro Icardi y Wanda Nara sigue sumando capítulos.