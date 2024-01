Quién es y a qué se dedica el millonario nuevo novio de Graciela Alfano

Ana Rosenfeld, quien conoce al empresario hace años, dio detalles de la relación que nació con la actriz en charla con el ciclo Desayuno Americano, América Tv.

“No me pregunten cómo comenzó el romance, pero un día los vi in fraganti en el ascensor, y me emocioné”, dijo la abogada en charla con el ciclo que conduce Pamela David.

Y amplió: “Nos hemos visto en un montón de oportunidades en Punta del Este, él es un gran amigo mío, hace más de 20 años que lo somos. No solo lo felicité a él, sino que la felicité a ella, y además nos vemos a cotidiano, porque somos vecinos”.

“En un empresario muy querido, que tiene una agencia de auto y un restaurante también”, reveló Rosenfeld sobre la profesión del nuevo novio de Graciela Alfano, quien por el momento opta por el silencio y disfrutar de las mieles del inicio del romance.

Imagen: @elejercitodelam.

graciela alfano nuevo novio 1.jpg

La incomodidad de Graciela Alfano al ser descubierta con su nuevo novio en Punta del Este: el video

Graciela Alfano está otra vez enamorada y se muestra bien acompañada en el verano de Punta del Este. La actriz de 71 años inició una relación sentimental con un importante empresario uruguayo.

Grace se encuentra disfrutando a pleno del verano y allí compartió un lindo momento con su nueva pareja y las cámaras del medio Farándula Show registraron el momento en que se retiraban de un exclusivo restaurante.

Alfano y su pareja evitaron dar declaraciones y se fueron juntos en el auto de alta de gama del hombre, quien le abría la puerta para que ella ingresara al vehículo.

Graciela Alfano y su flamante pareja evitaron dar declaraciones y la actriz ingresó rápidamente al auto optando por el silencio y no referirse a su presente sentimental.

"Es mega millonario", comentaba Ángel de Brito en el programa LAM, América Tv, sobre el nuevo novio de la actriz, quien trabaja en el rubro automotriz.

En los últimos días Alfano causó sensación desde las redes sociales al compartir algunos videos en el agua donde desplegó su impactante figura y sus posteos se llenaron de elogios.