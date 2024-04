A sus 50 años, Eleonora Wexler blanqueó a su nuevo y famoso novio: la foto

Elenora Wexler y Sebastián Blutrach 11.jpg

Así lo hizo saber la propia Eleonora desde su cuenta de Instagram, al compartir hace unas horas imágenes de su festejo donde se la puede ver acompañada por el empresario, no sólo bailando, brindando sino también besándose apasionadamente.

Elenora Wexler y Sebastián Blutrach 22.jpg

Cabe remarcar que ésta es la primera vez que la actriz se muestra públicamente enamorada, tras haberse separado en 2011 del que fue su marido, el padre de su única hija. ¡Enbuenahora!

El insólito motivo por el que Eleonora Wexler no pudo votar: "Me voy frustrada"

Con motivo de las Elecciones presidenciales 2023 del pasado 22 de octubre, cuando todo el país eligió al actual presidente, los famosos fueron compartiendo sus distintas experiencias en las redes a la hora de colocar el sobre en la urna.

Sin embargo para Eleonora Wexler no fue una elección más ya que mostró su enojo tras no poder votar por un insólito motivo: no la dejaron emitir su voto porque su DNI era viejo y hay en vigencia otro más nuevo, del cual no estaba enterada.

eleonora wexler 1.jpg

La actriz contó con indignación que tuvo un problema al llegar a la escuela en donde debía emitir el sufragio y compartió lo sucedido con sus seguidores de Twitter. "Les cuento que no pude votar. Me dicen que el DNI que tengo no es válido porque hay uno nuevo. El cual yo nunca pedí ni estoy enterada de su existencia. Y tampoco está vencido", explicó la actriz.

Y luego agregó con la lógica bronca por no pedir cumplir con su voto junto a una selfie a poca distancia de la urna en la mesa que tenía designada: "Me voy frustrada".