El video del sensual baile de Graciela Alfano en bikini en el mar y la tajante crítica a Pampita

"Cómo una sirena que recupera sus piernas para subir la escalera y vivir la vida de una mujer. ¿Será leyenda o será realidad? Imaginen mientras sonríen. Los quiero y los bendigo", indicó Grace en su posteo.

Embed

De esta manera, la actriz volvió a sorprender por su belleza desde las redes sociales y aprovechó el calor veraniego para disfrutar del agua.

"Decreto estar así de divina a los 70", "Reina de todos los mares", "Yo con 36 no le llegó ni a los talones jaja", "Que increíble! Que lomazo una diosa", fueron algunos de los comentarios que recibió el posteo donde Graciela Alfano desplegó toda su belleza.

Diosa total.

graciela alfano bikini 1.jpg

graciela alfano bikini.jpg

Graciela Alfano apuntó contra Pampita por la pelea con Moria Casán en el Bailando 2023

En charla con el programa Estamos Okey, América Tv, Graciela Alfano dio su opinión sobre el fuerte cruce entre Pampita y Moria Casán en el Bailando 2023 y tomó clara postura en el tema, bancando a la One.

“Se zarpó Pampita. Se zarpó mal. No le puede decir eso a Moria. O sea, las confrontaciones están buenas pero siempre entre iguales”, indicó la actriz.

Y remarcó: “Me parece que Pampita no está a la altura de Moria Casán, pero es tan inteligente, y eso se lo tengo que dar, que al día siguiente inventó algo de la luna y me maté de risa”.

“Lo interesante es que nunca le pidió perdón a Moria. No puedo analizar la pelea. Yo estoy viendo a dos personas que no están en el mismo lugar histórico en su carrera. Son dos figuras que no tienen nada que ver”, fundamentó Graciela Alfano.

Y cerró: “Pampita se dio cuenta de lo que dijo, porque no es tonta y por eso dice lo de la luna. Se dio cuenta que pisó donde no tenía que pisar y eso te pasa”.