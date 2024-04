La contundente reacción de Camila Homs tras la canción que le dedicó, picante, Tini Stoessel

Así las cosas, y tras las declaraciones del papá de la modelo asegurando que parecería ser algo más comercial que personal, fue la propia Camila quien se expresó contundente a través de sus redes sociales.

La reacción de Camila Homs tras la canción que Tini Stoessel le dedicó.jpeg

De viaje con sus hijos Francesca y Bautista de Paul por Estados Unidos, Cami Homs disfruta por estas horas de los soñados parques de Disney, totalmente alejada del ruido mediático generado por Tini Stoessel.

Es así que a pesar de los intentos de muchos por conocer cuánto le importa a Homs la repercusión de Ni de Ti, ella optó por hacer saber lo bien que la está pasando en las tierras del ratón Mickey junto a sus hijos, tomando sol en las playas de Miami y comiendo rico en coquetos restós, ignorando por completo el intento de chicana por parte de la ex novia de su ex pareja.

Embed

La inesperada conclusión del padre de Camila Homs sobre la canción que Tini le dedicó a su hija

Tini Stoessel lanzó su nuevo álbum, "Un mechón de pelo", y una de las canciones más comentadas fue Ni de Ti, que tiene una letra fuerte y aseguran que está dedicada a Camila Homs.

"Dicen que robé, que una familia rompí, dicen tanta shit, dale, no me hables de mí ni de ti. Me la sé de memoria, no hay mierda que me hiera, me quedé callada pa' que a los niños no les duela", dice Tini en su canción.

En medio de la polémica que este tema generó, el padre de la modelo, Horacio Homs, habló al respecto en LAM (América) y aseguró: “Yo la admiro como artista en casa la escuchamos, la bailamos, no tenemos ningún tipo de problema y es una excelente artista”.

Papá de Camila Homs

“Yo creo que analizándolo ahora, para mi que es algo más comercial a que algo que le quiere decir a Camila. Si le hubiese querido decir algo lo hubiese hecho antes y como lo hizo en su momento, que una vez le mandó un mensaje por Instagram”, puntualizó sobre su última obra.

En eso Horacio volvió a hacer foco en que se trataba de algo comercial y reflexionó: “Yo creo que esta chica no debe tener nada contra Camila, y si alguna vez Camila le dije algo o hizo algo en contra fue por el momento que pasó ella en la separación. Hoy por hoy yo creo que si la ve la saluda sin ningún tipo de inconveniente”.