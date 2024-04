Cómo quedó la placa definitiva de nominados en Gran Hermano tras la decisión de Manzana

Antes de que anunciara su decisión, Vich atendió el teléfono rojo y obtuvo un beneficio doble: subió a dos jugadores a placa. Paloma Méndez y Mauro D'Alessio fueron los elegidos por el cordobés.

Más tarde, Federico decidió sacar de placa a Martín. "Ayer y hoy estuve escuchando y analizando los dichos de mis compañeros que estaban en placa. Escuché a Juliana decir y hacer campaña por Damcer, por ella misma y por Emmanuel, y no la escuche específicamente hacer campaña por Martín. La realidad es que eso me dio a entender que ella quiere que se vaya, y no hay ningún problema con eso. Es mi decisión tomar la palabra ahora y decidir que voy a salvar a Martín de la placa", explicó Manzana el por qué de su decisión.

Después de la medianoche, Manzana anunció que Darío Martínez Corti subiría a placa. Por lo tanto, los nominados de esta semana son: Emmanuel Vich, Juliana 'Furia' Scaglione, Mauro D'Alessio, Paloma Méndez, Damián Moya y Darío.

Cabe recordar que este domingo se llevará a cabo la gala de nominación con una votación positiva, es decir, se irá el participante que reciba menos votos.

Coti Romero hizo que Zoe pise el palito y obtuvo la confesión más buscada en Gran Hermano

Coti Romero ingresó el martes pasado a la casa de Gran Hermano (Telefe) y ya hizo de las suyas. La correntina intentó acercarse a los 'Bros' y también a las chicas, las 'Vizcachas'.

Con el último grupo, en especial con Zoe Bogach, utilizó la cercanía para averiguar quién le había hecho la fulminante a Emmanuel Vich. "Me estoy ganando la confianza de ellas", dijo Coti desde la cama mirando a cámara.

En su relato, la rubia contó que Zoe le reveló que Florencia Regidor había utilizado el beneficio. Después, sostuvo que ella trató de jugar con los 'Bros', Nicolás Grosman, Martín Ku y Bautista Mascia.

Y reflexionó sobre las estrategias de esos participantes: “Nico no entiende y tiene otro estilo de juego’ Bauti es muy inteligente y le tengo fe que va a arrancar a jugar, el Chino ya sabemos que juega”.