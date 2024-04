Rodrigo de Paul habló de la canción que le dedicó Tini e hizo una fuerte revelación

Como era de suponer, la canción no pasó desapercibida para nadie. "Dicen que robé, que una familia rompí, dicen tanta shit, dale, no me hables de mí ni de ti. Me la sé de memoria, no hay mierda que me hiera, me quedé callada pa' que a los niños no les duela", dice Tini en su canción Ni de Ti.