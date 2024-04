Milett Figueroa habló de su relación con Marcelo Tinelli en medio de los rumores de crisis

Y agregó sin medias tintas: “No he sentido como una mirada rara o algún ambiente extraño. Siempre han sido súper amorosos conmigo y yo lo digo porque realmente es así. No creo que ellas necesiten, digamos, quedar bien conmigo o yo necesite quedar bien con ellas porque, la verdad, no hay ningún tipo de interés de ningún lado”.

En tanto, sobre las versiones de crisis con el conductor, Milett Figueroa fue contundente al confiar: “En realidad, lo único que les puedo decir es que nosotros estamos bien. O sea, cosas, digamos, algunas charlas de pareja, yo las tendré con él en algún momento. Pero, realmente, lo único que les puedo decir es que nosotros estamos bien y no sé de dónde sacan tanta teoría y tanta especulación”.

Al tiempo que sumó tajante: “Puedo tener una relación con quien sea que yo quiera porque tengo sentimientos y no siempre las relaciones son por interés, señores comentaristas. Con mucho respeto se los digo, pueden investigar lo que he hecho, lo que no he hecho, investíguenme, así no sea funcionaria pública, sáquenme todo lo que tengan que sacarme".

Y concluyó firme: "Yo estoy muy orgullosa de todo lo que he hecho sola y la verdad es que me encanta mi trabajo. No me incomoda para nada que se generen teorías, pueden opinar lo que quieran. Yo sé lo que soy, yo sé cómo me entrego a una relación y lo que hago también para cuidarla”.

Emotivo video sorpresa de Marcelo Tinelli para Milett Figueroa por San Valentín

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa se conocieron en la pista del Bailando 2023, América Tv, tras la inclusión de la modelo peruana en la nómina de participantes del popular certamen.

Después de la atracción en la pista entre los dos, ambos comenzaron una relación sentimental que rápidamente se consolidó. Lo cierto es que para el 14 de febrero, día de los enamorados, el conductor sorprendió a su pareja con un romántico posteo.

Desde su cuenta de Instagram, Marcelo Tinelli compartió un emotivo video con un collage de fotos de los dos en estos últimos meses y le dedicó unas sentidas palabras.

"Feliz día de San Valentín, Amor mío @milett. Estoy muy feliz de haberte encontrado en este camino y seguir juntos en esta hermosa vida. Te amo", precisó Marcelo mencionando en la red social a su novia.

La relación comenzó a mediados del año pasado y tanto el conductor, que se había separado de Guillermina Valdés a fines de 2022, como la modelo se muestran inseparables y felices juntos.