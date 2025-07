Roberto García Moritán reveló que Javier Milei lo llamó tras separarse de Pampita y le dio un impensado consejo

"¿Por qué a él sí y a todos nosotros no?", fue la inevitable repregunta de la conductora, claramente insiciva. "Na, lo dije en chiste. El me llamó, estaba preocupado por la familia. Dándome consejos, ánimo. Por sobre todo ánimo", reveló entonces Moritán. Pero Maglietti subió la apuesta y acotó picante: "La reacción menos esperada. Milei vinculado a la separación de Pampita y Roberto García Moritán".

A esa altura del ida y vuelta, el conductor intervino para bajar el tono crítico de su compañera, señalando: "estamos en condiciones de decir que Milei te dio consejos personales", pero Maglietti volvió a picantearlo al acotar que el libertario "nunca estuvo casado".

"No, pero entiende. Yo creo que es una buena persona. Cuando te siente persona y genera ese vínculo es muy generoso con sus emociones. A mi me ha tratado con mucho cariño siempre", concluyó el ex de Pampita en clara defensa del presidente argentino y evitando la polémica.

Embed

Las fotos de la primera salida oficial de Roberto García Moritán con su nueva novia

A poco más de un mes de confirmarse su romance, Roberto García Moritán y la periodista deportiva Priscila Crivocapich oficializaron su relación con una salida pública que no pasó desapercibida. La flamante pareja se mostró por primera vez ante las cámaras en la inauguración de un exclusivo local nocturno en la Costanera porteña, en un evento colmado de celebridades.

La relación entre ambos había tomado estado público tras la viralización de una imagen juntos en redes sociales, donde se los veía distendidos y cómplices. Sin embargo, esta fue la primera vez que decidieron mostrarse oficialmente como pareja.

Moritán Crivocapich 1.png

Si bien Moritán evitó hacer declaraciones al pasar por la alfombra roja, sí accedió a posar ante los fotógrafos. El empresario optó por un look relajado: jeans achupinados, polera y campera negra, mientras que Crivocapich eligió un outfit sofisticado: tapado blanco, botas de cuero negras y cartera baguette, logrando un equilibrio entre elegancia y tendencia.

Durante toda la velada, se mostraron inseparables, tomados de la mano y muy sonrientes, confirmando con gestos la solidez de este nuevo vínculo sentimental del ex de Carolina Pampita Ardohain.

Además, desde sus redes sociales, Moritán dejó entrever que el vínculo avanza a paso firme, al publicar imágenes junto a Priscila y su hija Ana —fruto de su matrimonio con Pampita— durante una salida familiar. Un gesto que muchos interpretaron como una señal clara de que la relación va en serio.

Moritán Crivocapich 4.png

RS FOTOS.