El Polaco contó jugosos detalles de su escapada en la noche y entre mentiras para ver a la China Suárez

“Yo me pongo perfume siempre”, contestó sonriendo el cantante, dejando en claro que su ahora ex pareja Barby Silenzi tenía celos y por esa razón evitaba contarle la verdad de sus movimientos para evitar posteriores enojos.

“Habrá sido así, pero capaz lo dije para que no me rompa los hue... No sé si habla mejor de ella o de mí, pero bueno...Tener que mentirle para ir a hacer algo es feo”, se sinceró El Polaco.

Y cerró: "No me acuerdo si pasó, pero si pasó, será por lo que te digo. En el momento no me jodió, me fui a hacer tranquilo y después nos vemos, después el quilombo vemos... Tengo amigos ahí (señala detrás del estudio) que mienten para ir a jugar al fútbol".

Cabe recordar que hace unas semanas Barby Silenzi confirmó su separación definitiva de El Polaco, padre de su hija Abril, después de algunas crisis que atravesaron durante estos años juntos.

"Estamos separados, confirmado. Tomé la decisión de que nos separamos definitivamente porque ya no da para más y por más que intentemos hay cosas que no se pueden arreglar y no nos vamos a entender. Por mi parte es definitivo, hay cosas que no voy a tolerar más", manifestó la bailarina en diálogo con Intrusos.

Qué dijo Barby Silenzi sobre la mentira de El Polaco para irse con la China Suárez: "Me re calenté"

En Ya fue todo, el programa de streaming de Jotax, Barby Silenzi recordó todavía indignada el día que El Polaco la dejó de repente para irse con la China Suárez para grabar un video de promoción en TikTok del corte musical que los tenía como protagonistas titulado Ya no quiero verte que se lanzó en 2022.

La bailarina comenzó contando cómo ocurrió aquella situación: "Un día estábamos en la pileta con las nenas y él me dijo ‘me tengo que ir... Voy acá a Sony un toque y vuelvo’".

Y siguió su relato aún con bronca por cómo había actuado su por entonces pareja: “Subió al departamento, porque yo vivía a una cuadra, y bajó todo cambiado y perfumado. Y yo dije ‘¿así va a Sony? O sea, qué raro’. Porque se iba un toque y volvía para hablar con no sé quién... Tan perfumado, cambiado, fachero”.

Fue allí cuando reveló que en realidad iba a encontrarse con la China Suárez por una cuestión laboral.“Claro, iba a ir a grabar un TikTok con la China y nunca me lo dijo. Me recalenté”, admitió mientras el resto de los presentes en el stream coincidieron en lo innecesario que fue ocultárselo, porque luego vería el video que iba a grabar.