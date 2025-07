La contundente reacción de las hijas de Mauro Icardi que define el vínculo que tienen con la China Suárez

Asimismo, Mendez señaló que las nenas se expresaron sobre dónde quieren vivir: “Otra cosa más te voy a contar: tranquilidad para Wanda Nara. Están las declaraciones de las hijas en dónde quieren vivir y con quién”, reveló ante una enorme expectativa para que de una vez por todas los Nara-Icardi logren resolver sus diferencia poniendo en primer lugar el bienestar de sus hijas.

Gustavo Mendez sobre el informe judicial de las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi

La China Suárez viajó a Turquía con Mauro Icardi en medio de su fuerte conflicto con Benjamín Vicuña

El pasado lunes 7 de julio por la noche, Eugenia La China Suárez y Mauro Icardi emprendieron viaje rumbo a Turquía desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. La partida de la pareja, en medio de un fuerte operativo mediático, se dio en un contexto marcado por la tensión entre la actriz y su ex pareja, Benjamín Vicuña, padre de sus hijos menores, Magnolia y Amancio.

El conflicto se desató días atrás, cuando Vicuña decidió revocar el permiso que le permitía a Suárez salir del país con los niños, lo que generó la furia de la actriz, quien le dedicó un durísimo descargo en sus redes sociales. En el texto, cargado de ironía, se refirió al actor chileno como “el papá del año”.

Antes de embarcar, La China dialogó con el cronista Oliver Quiroz para el programa A la tarde (América TV), donde dio detalles sobre su viaje y los motivos detrás de su reacción pública. “Hablé porque, a veces, las cosas son muy injustas. Voy un par de días a Turquía y vuelvo a buscarlos. Tengo una reunión importante, no es que me voy para siempre como dicen”, aseguró, molesta por las especulaciones y todo lo que se viene diciendo de ella.

Embed

Consultada por el origen del conflicto con Vicuña, la actriz explicó: “Me enteré hace dos días que no podía viajar con los chicos. No me tiene que dejar. Los dos tenemos un permiso. Así como viajaron con él, las dos veces fueron a Chile, ellos también podían viajar conmigo”.

Y concluyó: “Me siento aliviada. Era algo súper necesario”. Así, Suárez justificó tanto su viaje como su exposición mediática, en medio de una disputa legal y emocional que sigue escalando. En tanto, los días pasaron y en medio de su teórico regreso al país en las próximas horas para festejar el cumpleaños de Rufina, la mayor de sus hijas, nada se supo aún sobre si podrá finalmente llevar a Estambul a sus tres hijos.